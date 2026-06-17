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Μια ηλικιωμένη λουόμενη τραυματίστηκε σε παραλία της Βάρκιζας όταν δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο κατά τη διάρκεια του μπάνιου της. Το ψάρι φέρεται να επιτέθηκε ξαφνικά, προκαλώντας τραυματισμό στο πόδι της γυναίκας και καθιστώντας αναγκαία την άμεση παροχή ιατρικής βοήθειας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε υγειονομική μονάδα για τις απαραίτητες φροντίδες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι λαγοκέφαλοι διαθέτουν ιδιαίτερα ισχυρή οδοντοστοιχία, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς σε περίπτωση επαφής με ανθρώπους.

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Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί πρόσφατα σε ακτές της Αττικής, εντείνοντας την ανησυχία των πολιτών. Αρκετοί λουόμενοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί και δηλώνουν ότι αποφεύγουν ορισμένες παραλίες, εξαιτίας της αυξανόμενης παρουσίας των συγκεκριμένων ψαριών.

Πότε εμφανίστηκαν οι πρώτοι λαγοκέφαλοι

Όπως έγινε γνωστό στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, ο λαγοκέφαλος υπάρχει χρόνια στην Ελλάδα και συγκεκριμένα οι πρώτοι λαγοκέφαλοι εμφανίστηκαν το 2005 στην Κρήτη και στη Ρόδο. Παρόλα αυτά, η αύξηση της θερμοκρασίας στις θάλλασες της Μεσογείου έχει προκαλέσει την ταχεία εξάπλωση τους. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, οι λαγοκέφαλοι βγαίνουν και στα ρηχά, αλλα δεν είναι επικύνδυνοι, κυρίως όμως πλέουν στα βαθιά νερα. Οι ειδικοί συστήνουν να μην τους ταϊζουμε ούτε να πετάμε πέτρες καθώς συνδυάζουν τον ήχο με το φαγητό.

Τι κάνουμε αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο ακόμη και για κατανάλωση, καθώς καμία του περιοχή δεν θεωρείται ασφαλής λόγω της άνισης κατανομής της τοξίνης στο σώμα του.