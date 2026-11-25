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Αιματηρή συμπλοκή με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/11/2026) στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν ένας 22χρονος από το Σουδάν φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και σφυρί σε δύο άνδρες από το Μπαγκλαντές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:45, στη διασταύρωση των οδών Φυλής και Πιπίνου. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ένας 28χρονος, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στο χέρι, και ένας 26χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι.

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Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι επιχείρησαν να συλλάβουν τον 22χρονο. Εκείνος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματίσει στο χέρι έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ακινητοποίησής του.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.