Ο 18χρονος Μάριος δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Ρίου, όπου παραμένει διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση από την Τρίτη. Οι γιατροί υπέβαλαν δύο επείγοντα αιτήματα στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού, τα οποία απορρίφθηκαν.

Όπως αναφέρει το pelop.gr γεννημένος στις 13 Αυγούστου 2007, ο Μάριος από μωρό διαγνώστηκε με το σπάνιο σύνδρομο Alagille, που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ και την καρδιά.

Έτσι μόλις από δυόμισι μηνών βρισκόταν υπό παρακολούθηση στο Saint Luc των Βρυξελλών, όπου και σταθεροποιήθηκε για χρόνια.

Μάλιστα παρά τις δυσκολίες, η υγεία του παρέμενε καλή και φέτος κατάφερε να εισαχθεί στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όμως σύμφωνα με τη μητέρα του, η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται μετά την έναρξη θεραπείας με τον αυξητικό παράγοντα IGF-1, για την οποία –όπως καταγγέλλει– είχε δοθεί λανθασμένη, υπερπολλαπλάσια δόση.

Βέβαια παρά το λάθος που ευτυχώς εντοπίστηκε εγκαίρως, η υγεία του νεαρού επιβαρύνθηκε, με την κίρρωση του ήπατος να εξελίσσεται ραγδαία.

Η μητέρα του Μάριου εξηγεί πως, παρά τα συνεχή συμπτώματα –πρήξιμο στα πόδια, αδυναμία βάδισης, επιδείνωση της ηπατικής λειτουργίας– δεν γινόταν ο απαραίτητος ηπατολογικός έλεγχος. Τελικά ο νεαρός εισήχθη στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου ξεκίνησε ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος, που ολοκληρώθηκε μετά από πέντε μήνες. Πλέον και παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αγωνία της οικογένειας, ο Μάριος –όπως υποστηρίζει η μητέρα του– δεν μπήκε ποτέ στη λίστα μεταμόσχευσης και δεν είχε επικοινωνία με την ομάδα των μεταμοσχευτών.