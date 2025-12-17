Αίσθηση προκαλεί η υπόθεση ενός επικίνδυνου challenge σε σχολείο του Αγρινίου, με αποτέλεσμα να καταλήξει ένα παιδί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, ένας 9χρονος χορήγησε σε συνομιληκό του -στο πλαίσιο πρόκλησης- φαρμακευτικό σκεύασμα. Ο μαθητής διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Advertisement

Advertisement

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του παιδιού που έδωσε το ψυχοφάρμακο στο συμμαθητή του. H σύλληψη έγινε το πρωί της Τρίτης (16/12) στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Πηγή: Agriniopress