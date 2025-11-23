Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για μαζικές κινητοποιήσεις, ζητώντας διάλογο με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την στιγμή που τα προβλήματα αυξάνονται διαρκώς λόγω ακρίβειας, ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Αγρότες από όλη τη χώρα δηλώνουν έτοιμοι για την Πανελλαδική Σύσκεψη που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων το μεσημέρι της Κυριακής 23 Νοεμβρίου, στη Νίκαια Λάρισας.

Πιο συγκεκριμένα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στις 12 το μεσημέρι, αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για συγκρότηση ενός ενιαίου θεσσαλικού μπλόκου στην Εθνική Οδό, τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Ουσιαστική στήριξη ζητούν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Στην σύσκεψη θα βρεθούν εκπρόσωποι απ’ όλη την χώρα, με τους κτηνοτρόφους να ζητούν στήριξη από την Πολιτεία, μετά και από τα προβλήματα που προκάλεσε η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Η ενέργεια και το πετρέλαιο βρίσκονται επίσης ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης, με τους αγρότες να αναφέρουν ότι έχουν και θεσμικά αιτήματα μεταξύ άλλων. Την ίδια στιγμή, οι αγρότες καλούν τον Πρωθυπουργό σε διάλογο και προειδοποιούν με μπλόκα, καθώς όπως υποστηρίζουν η Πολιτεία μόνο τότε κάθεται στο ίδιο τραπέζι μαζί τους.