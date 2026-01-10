Την απόφαση να προσέλθουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό έλαβαν, πριν από λίγο, τα μέλη της Πανελλαδικής επιτροπής των αγροτών τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένουν στις «επάλξεις» των μπλόκων.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με την κυβέρνηση και αμέσως μετά, ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, θα προχωρήσουν στη διενέργεια νέων συνελεύσεων για να καταλήξουν την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεων μέχρι την τελική δικαίωση.

Ωστόσο η Πανελλαδική αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση της διεξαγωγής συλλαλητηρίου στην Αθήνα εκτιμώντας ότι σ αυτή τη φάση δεν έχει να προσφέρει τίποτε περισσότερο στον αγώνα.

Η συμφωνία με Mercosur αλλάζει την ατζέντα τους

Εκπρόσωποι των μπλόκων οριστικοποίησαν την ατζέντα των διεκδικήσεών τους. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur αλλάζει τα δεδομένα, με τους αγρότες να προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση της Νίκαιας, θέτοντας αυτό ως πρώτο θέμα στη λίστα των αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό.

Όπως δήλωσε ο αγρότης Αντώνης Λιανός: «Λύσεις που επιζητούμε για χρόνια, προβλήματα που θα αποτελέσουν και το κίνητρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, αλλά να υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του ο αγρότης Παναγιώτης Καλογιάννης είπε ότι: «Μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να προσθέσουμε ακόμα αυτά που δεν ακούστηκαν για τους φίλους μας κτηνοτρόφους, ούτε για τους υπόλοιπους, τομείς του πρωτογενούς τομέα, άρα νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση».



Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, ανέφερε πως: «Κατεβαίνουμε στην Αθήνα την Τρίτη, δεν περιμένουμε πολλά περισσότερα, αλλά θα πάμε να παλέψουμε για την αξιοπρέπειά μας, για τη ζωή μας, για την επιβίωσή μας την ίδια».





Από το συντονιστικό της Εύβοιας, ο Μπάμπης Τσιβίκας τόνισε ότι: «Δείξαμε την ενότητά μας και μπορούμε να συνεχίσουμε και ακόμα πιο δυνατά. Αυτό είναι το μήνυμα που αφήνουμε. Ελπίζουμε ότι ο πρωθυπουργός σαν ανώτερη ηγεσία της χώρας ότι θα μπορέσει να λύσει ζητήματα, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας».

Ο Γιάννης Ανδριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε: «Έχουμε επιλέξει λοιπόν τον δρόμο του διαλόγου. Δεν έχουμε επιλέξει τη σύγκρουση γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από το διάλογο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα».

Ανοιχτό το οδικό δίκτυο

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη (13.1.26) το απόγευμα. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Πού υπάρχουν μπλόκα

Τα τρακτέρ έχουν αποσυρθεί από αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, με τα Τέμπη, τα Μάλγαρα και την Παλαιά Εθνική Οδό Θήβας–Λιβαδειάς να έχουν ανοίξει. Παραμένουν όμως ενεργά τα μπλόκα στη Νίκαια, στον κόμβο της Θήβας και στο Κάστρο Βοιωτίας.

Στα Μάλγαρα είναι ανοιχτά δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Αθήνα και τρία προς Θεσσαλονίκη. Από χθες το απόγευμα έχει δοθεί στην κυκλοφορία η Εθνική Οδός στο ύψος των Μαλγάρων, ενώ άνοιξαν και τα μπλόκα στη Χαλκηδόνα και το Δερβένι. Ελεύθερη είναι και η κίνηση στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Σιάτιστας.

Σταδιακά άνοιξαν από το βράδυ της Κυριακής τα μπλόκα στην Εγνατία Οδό και στον Προμαχώνα, με το τελωνείο να λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να καταγράφονται στα τελωνεία των Ευζώνων, της Νίκης και των Κήπων, όπου οι αγρότες απαγορεύουν τη διέλευση φορτηγών.

Στη Νίκαια, τα τρακτέρ αποχώρησαν από τις σήραγγες των Τεμπών και μετακινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Παρά την αποσυμφόρηση, ο μεγάλος αριθμός τους —περίπου 1.500 έως 2.000— στην Εθνική Οδό προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ύψος της Λάρισας, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου οι αγρότες τηρούν πιο σκληρή στάση. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις αποφάσεις των επόμενων ημερών.

Οι αγρότες της περιοχής των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, σε γενική συνέλευση, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Στο τελωνείο της Νίκης, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Το σημείο παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν αποκλείσει την είσοδο και την έξοδο για φορτηγά, Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία από τις 11:00 το πρωί εκείνης της ημέρας.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι είχαν προχωρήσει επίσης από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων. Το σημείο, σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης, η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.

