Σοβαρό περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Πάτρα, όταν δύο ανήλικοι συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματίσει τον άλλον με μαχαίρι στον λαιμό.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 23:30 το βράδυ στην οδό Ζαφειράκη, στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων.

Ένας 17χρονος πλησίασε συνομήλικό του και διαπληκτίστηκαν για οπαδικούς λόγους. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 17χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον άλλο ανήλικο στον λαιμό, προτού τραπεί σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Ζαρουχλεΐκων, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι γιατροί ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ξεκίνησαν αμέσως και λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν.

Ο νεαρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σκοπούμενης σωματικής βλάβης, παράβαση του Νόμου περί όπλων και του Αθλητικού Νόμου.

Πηγή: Τempo24