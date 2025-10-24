Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο 24χρονος, κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι 37χρονου άνδρα βουλγαρικής καταγωγής, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας (20/10) έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Ο κατηγορούμενος, που παραδόθηκε στις αρχές την επομένη του εγκλήματος, είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Απολογούμενος ο 24χρονος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και πως το επίμαχο βράδυ επεδίωξε να το συναντήσει για να λύσουν τις διαφορές τους.

Ωστόσο, όπως φέρεται να ισχυρίζεται, υπήρξε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους που οδήγησε «στην κακιά στιγμή».

Εκβίαση καταστημάτων πίσω από το έγκλημα

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, δράστης και θύμα ήταν σε διαφορετικά καταστήματα της οδού Λασσάνη, συναντήθηκαν στον δρόμο, συνομίλησαν για λίγο, ο δράστης κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα με το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα του 37χρονου και στη συνέχεια επέστρεψε στο κλαμπ, όπου ήταν αρχικά.

Αστυνομικές πηγές είχαν αναφέρει ότι οι δύο άνδρες είχαν διαπληκτιστεί έντονα και πριν από λίγες ημέρες, ενώ αιτία για τον καβγά φαίνεται πως είναι η εκβίαση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Φωτογραφία Αρχείου

Ο 37χρονος, που υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, ήταν γνωστός στις αρχές.

Είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης, στη Λάρισα, για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία, ενώ είχε συλληφθεί και για παράβαση τού νόμου περί όπλων.

Αξιωματικός της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε αναφέρει στη HuffPost πως ο 37χρονος ανήκε στη συμμορία με την ονομασία Lions, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στους εκβιασμούς κυρίως σε βάρος ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στα δυτικά προάστια.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)