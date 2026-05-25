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Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεφεύγουν από τα social media σχεδόν τυχαία. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, χωρίς production και χωρίς την αίσθηση ότι κάποιος προσπαθεί να δημιουργήσει “viral content”. Κάπως έτσι φαίνεται ότι ξεκίνησε και το στιγμιότυπο με τον Ακύλα που τις τελευταίες ώρες μοιράζεται από account σε account και συγκεντρώνει δεκάδες σχόλια στα social.

Σύμφωνα με video που κυκλοφόρησε online, ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο αεροδρόμιο όταν η Αστερόπη Χαϊνά τον «πλησίασε» για ένα αυτόγραφο. Η σκηνή ήταν εντελώς καθημερινή. Δεν υπήρχε οργανωμένη φωτογράφιση, ούτε κάποια στημένη στιγμή με κινητά και κάμερες γύρω του. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ο κόσμος στάθηκε τόσο πολύ σε αυτό που ακολούθησε.

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Όταν κι οι δυο τους συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε χαρτί πρόχειρο, ο Ακύλας έβγαλε από την τσέπη του μια τσαλακωμένη απόδειξη από τα McDonald’s, ρώτησε την Αστερόπη αν την πειράζει και υπέγραψε πάνω της χωρίς δεύτερη σκέψη.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία.

Γιατί μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ αρκετοί στάθηκαν στο ότι η Αστερόπη έφυγε χωρίς το στυλό της, άλλοι άρχισαν να κάνουν pause στην απόδειξη και να παρατηρούν το ίδιο πράγμα: την παραγγελία! McNuggets, πατάτες, double cheese και ένα order που περισσότερο θύμιζε late night φαγητό μετά από πάρτι με την παρέα παρά εικόνα κάποιου που προσπαθεί να χτίσει carefully curated lifestyle παρουσία.

Και τελικά αυτό ήταν μάλλον που έκανε τόσο κόσμο να ταυτιστεί με τη συγκεκριμένη στιγμή.

Όχι το αυτόγραφο. Ούτε καν το ίδιο το περιστατικό. Ήταν η αίσθηση ότι για λίγα δευτερόλεπτα όλοι είδαν κάτι εντελώς αυθόρμητο.

Σε μια περίοδο που οι περισσότεροι artists και δημόσιες παρουσίες δείχνουν διαρκώς «στημένοι» με υπερβολικά φιλτραρισμένη εικόνα και κάθε λεπτομέρεια προσεκτικά υπολογισμένη, ο Ακύλας φαίνεται και λειτουργεί αρκετά διαφορετικά. Δεν έδειξε να ενοχλείται από την προσέγγιση του fan, δεν προσπάθησε να αποφύγει τη στιγμή και κυρίως δεν μπήκε καν στη διαδικασία να μετατρέψει το περιστατικό σε performance.

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Αυτό που κυκλοφόρησε online έμοιαζε περισσότερο με μια μικρή ανθρώπινη σκηνή που καταγράφηκε τυχαία και λιγότερο με content designed για engagement.

Ίσως για αυτό αρκετά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις μιλούν περισσότερο για τον χαρακτήρα του και για το πόσο «γλυκός είναι» παρά για το ίδιο το περιστατικό. Πολλοί τον περιγράφουν σαν «το πιο καλό παιδί που δεν έχει ψωνιστεί», και κάποιον που συνεχίζει επιτέλους να συμπεριφέρεται φυσιολογικά ακόμα και μέσα στο hype που υπάρχει γύρω από το όνομά του τους τελευταίους μήνες.

Και τελικά αυτό είναι που μένει περισσότερο από όλη την ιστορία.

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Το ότι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα internet moments των τελευταίων ημερών δεν βασίστηκε σε κάτι εντυπωσιακό ή υπερπαραγωγή, αλλά σε έναν καλλιτέχνη που προτιμά να μοιραστεί κάτι προσωπικό παρά να γίνει δήθεν: Μια τσαλακωμένη απόδειξη από τα McDonald’s που βγήκε αυθόρμητα από μια τσέπη. Και κάπως έτσι, μια τόσο μικρή και καθημερινή στιγμή κατάφερε να μοιάζει πολύ πιο αληθινή από οτιδήποτε βλέπουμε συνήθως online. Και γι’ αυτό ταυτίστηκε ο κόσμος.

Ο κόσμος που αποφάσισε να δώσει σε αυτόν τον καλλιτέχνη ένα κομμάτι της pop κουλτούρας και ξεκίνησε να κάνει mention τα McDonald’s, τα οποία άφησαν ένα σχόλιο που έλεγε «Ακύλα δες DM’s» και πρόσφατα ανέβασαν ένα post με τη συνομιλία τους αφήνοντας μια ημερομηνία: 26/5. Άαααρα, κάτι έχουμε να περιμένουμε…

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