Η ιστορία του Akylas δεν είναι απλώς ένα success story στον μουσικό χώρο, αλλά ένα ταξίδι γεμάτο αντιθέσεις: από το τραγούδι στις κεντρικές οδούς μέχρι τη σκληρή εμπειρία επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, bullying στα παιδικά του χρόνια στις Σέρρες — γεγονότα που τον στιγμάτισαν και διαμόρφωσαν την ταυτότητά του. Αναδεικνύοντας τη δύναμη της αυτοαποδοχής και της υποστήριξης, ο ίδιος μετατρέπει τις δυσκολίες σε έμπνευση καθώς προετοιμάζει την Ελλάδα για τη Eurovision στη Βιέννη.

Ο Akylas, ο 27χρονος τραγουδιστής με καταγωγή από τις Σέρρες, έγινε ευρέως γνωστός όταν κέρδισε τον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού της Eurovision με το τραγούδι «Ferto», κερδίζοντας τις εντυπώσεις τόσο από την κριτική επιτροπή όσο και από το κοινό. Τώρα ετοιμάζεται να βρεθεί στη μεγάλη σκηνή της Βιέννης, αλλά η διαδρομή του μέχρι εδώ ήταν γεμάτη προκλήσεις και προσωπικές δοκιμασίες.

Πριν από τη δημοσιότητα και τις επιτυχίες, βίωνε τη μουσική με έναν μοναδικό τρόπο: τραγουδώντας στους δρόμους, ακόμη και στην Ερμού στην Αθήνα, προσπαθώντας να αναδείξει το ταλέντο του και να τον γνωρίσει ο κόσμος.

Όμως, πίσω από τη λαμπερή του παρουσία στα social media και στα μουσικά πλατό, υπήρχαν σκιές από το παρελθόν. Από παιδί, ο Akylas είχε δεχτεί έντονο bullying στις Σέρρες, ειδικά για τα κιλά του, μια εμπειρία που τον στιγμάτισε και τον ώθησε να αναζητήσει αποδοχή και αυτοεκτίμηση. «Είχα πάντα φίλους και στήριξη, αλλά το bullying ήταν πολύ άσχημο. Κατάφερα όμως να το πετάξω από πάνω μου», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Η τεχνολογία και οι πλατφόρμες όπως το TikTok έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία του. Αρχικά, ήταν τα hate comments και τα σχόλια για τον τρόπο που εκφράζεται, που τον φόβιζαν. Ωστόσο, σταδιακά κατάφερε να μετατρέψει τη διαδικτυακή αυτή έκθεση σε εργαλείο προβολής και σύνδεσης με ένα κοινό που εκτιμά τη μοναδικότητά του.

Ανάμεσα στις πιο σκοτεινές εμπειρίες που έχει μοιραστεί ήταν μια σοβαρή επίθεση που δέχτηκε στη Θεσσαλονίκη όταν βρισκόταν με φίλους του. «Ήμασταν στην Αγίας Σοφίας, πίναμε κρασιά, και ξαφνικά ήρθε ένα γκρουπ ατόμων που μας κυνήγησε, έφτυσε τα ποτά μας και μας επιτέθηκε χωρίς καμία αφορμή. Ήταν σοκαριστικό και με έκανε να φοβάμαι να περπατήσω ξανά σε αυτόν τον δρόμο για πολύ καιρό». Η επίθεση αυτή — που ο ίδιος περιέγραψε ως σχεδόν ομοφοβική και αναίτια — άφησε βαθιά ψυχολογικά σημάδια, ενισχύοντας την παραδοχή ότι η κακοποίηση παραμένει μέρος της ζωής πολλών νέων, ακόμη και σήμερα.

Πέρα από τις δυσκολίες, ο Akylas έχει επίσης ζήσει στιγμές δημιουργίας και συνεργασίας. Σε ένα προηγούμενο στάδιο της καριέρας του, συμμετείχε σε μπάντα και ταξίδεψε σε κρουαζιερόπλοια όπου πραγματοποίησε εμφανίσεις σε χώρους όπως το Ντουμπάι και την Αφρική, εμπειρίες που τον βοήθησαν να ωριμάσει καλλιτεχνικά και προσωπικά.

Η ιστορία του Akylas είναι μια υπενθύμιση πως πίσω από κάθε viral επιτυχία υπάρχει ένας άνθρωπος με τις δικές του μάχες και πως η αποδοχή, η υποστήριξη και η επιμονή μπορούν να μετατρέψουν ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές σε δύναμη για δημιουργία και έμπνευση.