Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε 13χρονος στην περιοχή του Αλίμου, από άλλους 10 ανηλίκους οι οποίοι του προκάλεσαν σοβαρά χτυπήματα στέλνοντας το παιδί στο νοσοκομείο.

Περιστατικό ωμής βίας με θύματα και θύτες ανήλικα παιδιά σημειώθηκε στην περιοχή του Αλίμου, εκεί όπου μία παρέα μαθητών ξυλοκόπησαν άγρια ένα 13χρονο παιδί, προκαλώντας του κάταγμα στο πρόσωπο.

Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, 23 Ιανουαρίου, 10 ανήλικοι μαθητές, σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχει δώσει ο 13χρονος στους αστυνομικούς, τον πλησίασαν και αφού καβγάδισαν στη συνέχεια, τον χτύπησαν με μανία σε όλο του το σώμα αλλά και στο πρόσωπο.

Από τον άγριο ξυλοδαρμό ο ανήλικος υπέστη κάταγμα στο κόκαλο κάτω από το μάτι και να χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική. Παράλληλα αστυνομικοί της Ασφάλειας Ανασφάλειας Αλίμου διενεργούν έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ανήλικων δραστών.