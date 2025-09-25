Έναν 43χρονο από την Κούβα κι έναν 30χρονο από το Περού συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω στον Άλιμο στελέχη της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, κατά την έξοδό τους από κατοικία, την οποία είχαν διαρρήξει και είχαν αρπάξει κοσμήματα και δύο χρηματοκιβώτια.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είδε λίγο πριν από τις εννέα το βράδυ, και ενώ απουσίαζε, μέσα από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης τους δύο κακοποιούς μέσα στο σπίτι του και ενημέρωσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Όταν έφθασαν στο σημείο οι μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ είδαν μπροστά τους κλέφτες να πετούν δύο χρηματοκιβώτια και να προσπαθούν να διαφύγουν, αλλά κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους περάσουν χειροπέδες. Στο σακίδιο πλάτης του ενός, μάλιστα, βρήκαν τα κοσμήματα που είχαν αρπάξει από το σπίτι, αλλά και διαρρηκτικά εργαλεία.

Κατά την έρευνα των συναδέλφων τους από την ασφάλεια προέκυψε ότι μία εβδομάδα νωρίτερα οι ίδιο δράστες είχαν αναρριχηθεί σε διαμέρισμα 1ου ορόφου, στη Γλυφάδα, το είχαν διαρρήξει και είχαν αρπάξει από μέσα ένα χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε χρυσαφικά συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, 3 ρολόγια αξίας 15.000 ευρώ, διάφορες γυναικείες τσάντες συνολικής αξίας άνω των 5.000 ευρώ, καθώς και διάφορα προσωπικά έγγραφα του ενοίκου και της συζύγου του.