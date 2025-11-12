Ενα ακόμη περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/11) σε σχολείο στον Αλιμο, όταν δύο εξωσχολικά άτομα εισέβαλαν στον χώρο και επιτέθηκαν σε 15χρονο μαθητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον μαθητή στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μετά την εξέτασή του, η μητέρα του υπέγραψε για να λάβει εξιτήριο.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν τους δράστες.