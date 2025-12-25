Αρκετά και σημαντικά είναι τα προβλήματα που προκάλεσε η χθεσινή (24/12) κακοκαιρία στην Αττική, με τον μεγαλύτερο όγκο νερού να πέφτει στα νότια προάστια. Εκεί, δρόμοι πλημμύρισαν, υπόγεια γέμισαν λάσπες και υπήρξε διακοπή στην ηλεκτροδότηση, ενώ στον Άλιμο τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν ολοσχερώς την μάντρα από μία πολυκατοικία.

Μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, ο δρόμος έξω από την συγκεκριμένη πολυκατοικία πλημμύρισε, φτάνοντας το 1.5 μέτρο. Τα ορμητικά νερά γκρέμισαν την πρόσοψη της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε ρολόγια της ΔΕΗ, σε σωληνώσεις και στην είσοδο του κτιρίου, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης κατέληξαν στο εσωτερικό.

Ακριβώς έξω από το κτίριο, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου ανέβηκε στην οροφή για να γλυτώσει. «Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα, δύο και τρεις φορές τον χρόνο. Μας υπόσχονται αντιπλημμυρικά έργα. Ξεκίνησαν ένα έργο, το σταμάτησαν εδώ και περίπου τρία χρόνια», τόνισε κάτοικος της περιοχής.

Σχετικά με την κατάρρευση της μάντρας, στην πολυκατοικία στον Άλιμο, υποστήριξε ότι «υπήρξε ένας δυνατός θόρυβος και η μάντρα έπεσε πάνω σε κολόνα», ενώ ένοικος του πρώτου ορόφου πανικοβλήθηκε, φοβούμενη περαιτέρω ζημιές στο κτήριο.

Την ίδια ώρα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχθηκε περισσότερες από 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας, με τα περισσότερα περιστατικά να καταγράφονται στα νότια προάστια. Οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται, προκειμένου οι κάτοικοι να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.