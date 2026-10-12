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Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί και φέτος την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, η οποία το 2026 είναι στις 25 Οκτωβρίου.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περιόδου. Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι θα κερδίσουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου, ενώ το φυσικό φως θα υποχωρεί νωρίτερα κατά τις απογευματινές ώρες.

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Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν ώστε να δείχνουν 02:00. Από εκείνη την ημέρα, το φως της ημέρας θα εμφανίζεται νωρίτερα το πρωί, ενώ, καθώς θα προχωρά ο χειμώνας, θα νυχτώνει ολοένα και πιο νωρίς.

Η καθιέρωση της αλλαγής ώρας είχε ως βασικό στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού και την εξοικονόμηση ενέργειας. Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, όταν θα πραγματοποιηθεί η επόμενη αλλαγή και οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν ξανά μία ώρα μπροστά.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το συγκεκριμένο σύστημα εφαρμόζεται από το 1996, ενώ στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1975.