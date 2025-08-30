Ολοένα και περισσότερο αναδύεται το χωριό Κάλλιο στη Φωκίδα, καθώς το νερό της λίμνης Μόρνου εξακολουθεί να υποχωρεί.

Οι εικόνες από την λίμνη αν και είναι εντυπωσιακές, προκαλούν ανησυχία, καθώς το χωριό «θυσιάστηκε» το 1980 για την ύδρευση της Αθήνας.



Το Κάλλιο είναι ημιορεινό χωριό στη Δωρίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, σε υψόμετρο 390 μέτρα. Στο παρελθόν ονομαζόταν Βελούχοβο, ονομασία που διατήρησε μέχρι το 1916 οπότε και μετονομάστηκε σε Κάλλιο από την παρακείμενη αρχαία πόλη Καλλίπολις.

Το χωριό βρισκόταν αρχικά στον χώρο, στον οποίο δημιουργήθηκε το 1980 η τεχνητή λίμνη που προέκυψε από την κατασκευή του φράγματος του Μόρνου. Για τον λόγο αυτό αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν κυρίως στην Αθήνα και στο Λιδωρίκι. Όσοι όμως παρέμειναν μετέφεραν το χωριό σε άλλη θέση, πάνω από τις όχθες της λίμνης ενώ ο παλιός οικισμός καλύφθηκε από τα νερά της λίμνης.

