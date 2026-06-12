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Αναστάτωση επικράτησε σε μικρή παραλία στον Πρωταρά της Κύπρου, όταν λουόμενοι εντόπισαν μαύρα φίδια κοντά στα βραχώδη σημεία της ακτής, γεγονός που τους οδήγησε να απομακρυνθούν από το σημείο.

Όπως καταγράφεται και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ασυνήθιστο περιστατικό τράβηξε την προσοχή και προκάλεσε έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

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Η απάντηση του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας εκφράζει τη λύπη και τον προβληματισμό του για τον τρόπο παρουσίασης του περιστατικού από μερίδα δημοσιευμάτων, τονίζοντας ότι προκαλούνται αχρείαστες ανησυχίες και λανθασμένες εντυπώσεις στο κοινό. Παράλληλα, διευκρινίζει πως οι εικόνες προέρχονται από βραχώδη και φυσική παράκτια περιοχή, η οποία δεν είναι οργανωμένη παραλία και δεν διαθέτει υποδομές όπως ξαπλώστρες και ομπρέλες.

Σε ό,τι αφορά το φίδι που καταγράφεται στο βίντεο, ο Δήμος σημειώνει ότι πρόκειται για τον γνωστό «περβολάρη» ή «θερκό», είδος μη δηλητηριώδες και γενικά ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

Ο Δήμος επισημαίνει ακόμη ότι βρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση του ζητήματος, διατηρώντας επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με βασικό στόχο την ασφάλεια των πολιτών, την ορθή ενημέρωση του κοινού και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ο Δήμος τονίζει ότι διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα απέναντι σε δημοσιεύματα που, όπως αναφέρει, επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη του Πρωταρά και υπονομεύουν τις προσπάθειες αναβάθμισης, περιβαλλοντικής προστασίας και προβολής της περιοχής.

Με πληροφορίες από philenews.gr