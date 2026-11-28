Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα κόκκινα λουλούδια και το «Σε ευχαριστώ ζωή μου» – Η σχέση τους από την αρχή

Άννα Βίσση: Πού θα περάσει τα Χριστούγεννα του 2026- Το νέο όνομα για την «Αθηνών Αρένα»

Ανδρομάχη: «Πέρασε ο τυφώνας» – Το μήνυμα μετά τον χωρισμό από τον Γιώργο Λιβάνη

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανδρομάχη παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη στο ένθετο Secret στις 28 Νοεμβρίου 2026, αναφερόμενη στον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη.

Η τραγουδίστρια τόνισε πως προτεραιότητά της παραμένει ο γιος τους Γεράσιμος, ο οποίος πρέπει να μεγαλώσει με αγάπη και σεβασμό.

Παρά τον χωρισμό, η ίδια δήλωσε πως επιλέγει να κρατήσει τις καλές στιγμές από το παρελθόν τους και να παραμείνει αισιόδοξη.

Η Ανδρομάχη διευκρίνισε ότι επιθυμεί να διατηρήσει ορισμένες πτυχές της προσωπικής της ζωής ιδιωτικές, αποφεύγοντας να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τους λόγους του χωρισμού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ανδρομάχη μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Γιώργο Λιβάνη στο ένθετο «Secret» των Παραπολιτικών στις 28 Νοεμβρίου 2026, λέγοντας ότι προτεραιότητά της είναι ο γιος τους Γεράσιμος. Η συνέντευξη, στη Σάσα Σταμάτη, έρχεται τρεις εβδομάδες μετά τη δημόσια ανακοίνωση του χωρισμού.

Η τραγουδίστρια δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για τους λόγους. Μίλησε για τη δυσκολία του αποχωρισμού και για τον τρόπο που θέλει να κοιτάζει πίσω.

Advertisement

Advertisement

Τι είπε η Ανδρομάχη για τον χωρισμό;

Η Ανδρομάχη είπε ότι οι αποχωρισμοί δεν είναι ποτέ εύκολοι, ειδικά όταν έχεις μοιραστεί σημαντικά χρόνια με κάποιον. Επιλέγει, όπως είπε, να κρατά τις καλές στιγμές και να κοιτάζει τη ζωή με αισιοδοξία.

«Δεν μου αρέσει να ακυρώνω το παρελθόν μου», δήλωσε στο «Secret».

Τι είπε για τον γιο τους, Γεράσιμο;

Ο Γεράσιμος είναι για εκείνη πάνω απ’ όλα, και θέλει να μεγαλώσει με αγάπη και σεβασμό. «Τα παιδιά δεν πρέπει να κουβαλούν το βάρος των αποφάσεων των μεγάλων», είπε.

Πρόσθεσε ότι η σχέση ενός ζευγαριού μπορεί να αλλάξει μορφή, αλλά ο ρόλος των δύο ως γονέων μένει ίδιος.

Γιατί δεν δίνει λεπτομέρειες;

Η Ανδρομάχη είπε ότι κάποιες εμπειρίες είναι για να μένουν ιδιωτικές. Κατά την ίδια, δεν χρειάζεται να μοιράζεσαι τα πάντα δημόσια για να είσαι αυθεντικός.

Πότε ανακοινώθηκε ο χωρισμός;

Η κοινή απόφαση του ζευγαριού να χωρίσει έγινε γνωστή στις 6 Νοεμβρίου 2026, με ανακοίνωση των δικηγόρων τους, σύμφωνα με το tlife. Η ακριβής ημερομηνία του χωρισμού δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σχετικά άρθρα Ανδρομάχη: «Πέρασε ο τυφώνας» – Το μήνυμα μετά τον χωρισμό από τον Γιώργο Λιβάνη Άννα Βίσση: Πού θα περάσει τα Χριστούγεννα του 2026- Το νέο όνομα για την «Αθηνών Αρένα» Ρία Ελληνίδου – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τα κόκκινα λουλούδια και το «Σε ευχαριστώ ζωή μου» – Η σχέση τους από την αρχή