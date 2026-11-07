Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα απαιτητικό διάστημα, κατά το οποίο δοκιμάστηκαν οι αντοχές και η υπομονή της, φαίνεται πως αφήνει πίσω της η Ανδρομάχη. Η τραγουδίστρια, σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, μίλησε για την αλλαγή που αισθάνεται στην καθημερινότητά της, εκφράζοντας την ανακούφισή της που μια δύσκολη περίοδος ολοκληρώθηκε.

Η ανάρτησή της έγινε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, λίγες ώρες μετά την κοινή ανακοίνωση με τον Γιώργο Λιβάνη για τον χωρισμό τους. Χωρίς να αναφερθεί ευθέως στην προσωπική της ζωή ή στην απόφασή τους, η Ανδρομάχη περιέγραψε όσα πέρασε το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιώντας την εικόνα ενός τυφώνα που πλέον έχει κοπάσει.

Advertisement

Advertisement

«Πώς πάνε οι ανάδρομοι πλανήτες; Μπορώ να πω ότι ύστερα από ένα διάστημα έτσι απαιτητικό, που δοκιμάστηκε η αντοχή μου, η υπομονή μου, όλα, μπορώ να πω ότι πέρασε το κακό και αυτός ο τυφώνας που μας πήρε και μας σήκωσε. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό το περίεργο διάστημα. Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω βρει τον εαυτό μου, έχω χαλαρώσει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα νέα επαγγελματικά σχέδια

Στο ίδιο βίντεο, η τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί ότι ετοιμάζει κάτι καινούργιο, το οποίο συνδέεται με τα πρώτα της βήματα στη μουσική. Μάλιστα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένη, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Χαίρομαι πολύ γιατί ήρθε η ώρα να κάνω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω. Κουίζ. Πώς ξεκίνησα; Τι έκανα όταν ξεκίνησα; Τι να σας πω, είμαι πολύ χαρούμενη, θα σας τα πω όλα σε λίγες ημέρες, ώρες; Θα δούμε», είπε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, έστειλε επίσης ένα μήνυμα στους ακολούθους της, γράφοντας: «Να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε τη ζωή, γιατί μια φορά ζούμε παιδιά».

Ο χωρισμός από τον Γιώργο Λιβάνη

Η ανάρτηση της Ανδρομάχης ήρθε την ίδια ημέρα που έγινε γνωστό ότι η ίδια και ο Γιώργος Λιβάνης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, έπειτα από έναν χρόνο γάμου και την απόκτηση ενός παιδιού.

Οι δύο τραγουδιστές γνωστοποίησαν την απόφασή τους μέσω κοινής ανακοίνωσης των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, διευκρινίζοντας ότι ο χωρισμός έγινε έπειτα από συνεννόηση και με αμοιβαίο σεβασμό.

Όπως επισημαίνεται, βασική τους προτεραιότητα παραμένει η ανατροφή και η προστασία του παιδιού τους, ενώ ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση των δικηγόρων τους:



«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού

τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.



Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου



Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».