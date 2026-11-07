Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές διερευνούν τον θάνατο βρέφους που γεννήθηκε στο σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα λίγες ώρες μετά τον τοκετό.

Το νεογνό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από το ιατρικό προσωπικό.

Η αστυνομική έρευνα εξετάζει τις ενέργειες της μαίας που παρείχε βοήθεια κατά τη γέννα, καθώς δεν συνόδευσε το παιδί στο νοσοκομείο και αποχώρησε για την εργασία της.

Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και αν υπήρξαν ιατρικές παραλείψεις κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

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Τι ακριβώς συνέβη τις πέντε ώρες που μεσολάβησαν από τη γέννηση ενός νεογέννητου μέχρι τη στιγμή που η μητέρα του το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του; Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στο οποίο καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, διερευνώντας τον θάνατο του βρέφους που γεννήθηκε στο σπίτι της οικογένειάς του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου. Η μητέρα είχε επιλέξει να γεννήσει στο σπίτι, έχοντας τη βοήθεια μαίας, ωστόσο το νεογνό παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα αμέσως μετά τον τοκετό. Παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια εμφάνισε σημάδια ζωής και θήλασε δύο φορές, λίγες ώρες αργότερα η κατάστασή του επιδεινώθηκε δραματικά.

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Η αστυνομική έρευνα επικεντρώνεται πλέον στις συνθήκες του τοκετού, στην αντιμετώπιση των πρώτων αναπνευστικών προβλημάτων και στις ενέργειες της μαίας, ενώ καθοριστικές θεωρούνται οι απαντήσεις που θα δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Η γέννηση στο σπίτι και οι πρώτες ώρες

Ο τοκετός πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, με τη μαία να βρίσκεται στο πλευρό της γυναίκας και να παραμένει στην κατοικία και μετά τη γέννηση του παιδιού.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το νεογνό παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή αμέσως μετά τον τοκετό. Στη συνέχεια, όμως, έδειξε σημάδια ζωής και κατάφερε να θηλάσει δύο φορές μέσα στη νύχτα.

Περίπου στις 6:00 το πρωί, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι το μωρό δεν ανέπνεε και ειδοποίησε τη μαία. Εκείνη επιχείρησε να το επαναφέρει εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και προσπάθειες ανάνηψης. Παρά την προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού επί περίπου μία ώρα, το παιδί δεν τα κατάφερε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Γιαννάκος: «Λάθος» που η μαία δεν συνόδευσε το βρέφος

Στο περιστατικό αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5».

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Όπως ανέφερε, η μαία παρέμεινε στο σπίτι μετά τον τοκετό και ήταν εκείνη που επιχείρησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο νεογνό όταν διαπιστώθηκε ότι δεν ανέπνεε.

Ωστόσο, δεν συνόδευσε το βρέφος κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Ο κ. Γιαννάκος χαρακτήρισε «λάθος» την απόφαση αυτή, επισημαίνοντας ότι η μαία γνώριζε από πρώτο χέρι τις συνθήκες του τοκετού και την κατάσταση του παιδιού από τη στιγμή της γέννησής του.

Παράλληλα, έκανε λόγο για οπτικοακουστικό υλικό από τη διαδικασία του τοκετού, το οποίο ενδέχεται να βοηθήσει στην ανασύνθεση των γεγονότων και στην αποσαφήνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες γεννήθηκε το βρέφος.

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Γιατί εξετάζεται η στάση της μαίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά της μαίας τόσο κατά τις πρώτες ώρες μετά τον τοκετό όσο και μετά την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια φέρεται να αποχώρησε από το σπίτι και να πήγε κανονικά στην εργασία της, παρά το σοβαρό περιστατικό που είχε προηγηθεί.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν η αναπνευστική δυσκολία που εμφάνισε το νεογνό αμέσως μετά τη γέννησή του αξιολογήθηκε σωστά, εάν υπήρχαν ενδείξεις που επέβαλλαν την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο και εάν η αντιμετώπισή του ήταν η ενδεδειγμένη.

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Στο πλαίσιο αυτό, αναζητείται και το ακριβές χρονολόγιο των ενεργειών της μαίας, από την ολοκλήρωση του τοκετού μέχρι την αναχώρησή της από την κατοικία.

Ο φόβος της μητέρας για τον τοκετό στο μαιευτήριο

Οι Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και για το ιστορικό της εγκυμοσύνης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν παράγοντες κινδύνου ή ιατρικά δεδομένα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη του τοκετού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα φοβόταν τη διαδικασία του τοκετού σε μαιευτήριο και είχε αποφασίσει να γεννήσει στο σπίτι με τη βοήθεια μαίας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο παιδιά.

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Η έρευνα επιχειρεί να διαπιστώσει εάν η επιλογή του τοκετού στο σπίτι είχε γίνει έπειτα από αξιολόγηση της πορείας της εγκυμοσύνης, αλλά και εάν υπήρχαν προϋποθέσεις για την ασφαλή παρακολούθηση του νεογνού τις πρώτες ώρες της ζωής του.

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Η νεκροψία θα δείξει τι προκάλεσε τον θάνατο

Το βασικό ζητούμενο για τις Αρχές είναι να εξακριβωθεί τι προκάλεσε τον θάνατο του βρέφους και εάν υπήρξε κάποια επιπλοκή κατά τη γέννηση ή τις πρώτες ώρες μετά τον τοκετό.

Καθοριστική αναμένεται να είναι η νεκροψία-νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας συλλέγουν καταθέσεις και εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο να προκύπτουν ευθύνες από πράξεις ή παραλείψεις κατά τη διαχείριση του περιστατικού, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν στοιχειοθετείται κάποιο αδίκημα από αμέλεια ή άλλο ποινικό αδίκημα.

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Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποσαφηνιστεί η αιτία του θανάτου ούτε έχει διαπιστωθεί εάν υπήρξε συγκεκριμένη παράλειψη που συνέβαλε στην τραγική κατάληξη. Οι απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση και την ολοκλήρωση της προανάκρισης.