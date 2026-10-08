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Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων φαίνεται πως έχουν μπει τα ποσά που έχουν αναφερθεί δημόσια τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τη μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Την πληροφορία μετέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από την εκπομπή «Happy Day» στον Alpha, το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση προκάλεσε την κινητοποίηση της ΑΑΔΕ.

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Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η ΑΑΔΕ φέρεται να προχώρησε σε έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν τα απαραίτητα παραστατικά για τα χρηματικά ποσά που έχουν ακουστεί δημόσια τις τελευταίες ημέρες.

«Από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει ένα θέμα ότι τόσα λεφτά κόστισε η παραγωγή και τόσα λεφτά μπήκε μέσα, με αποκορύφωμα αυτά που συμβαίνουν τις δύο τελευταίες μέρες που πηγαινοέρχονται ποσά. 1,5 εκατομμύριο ζήτησε ο κύριος Καρβέλας και 500.000 του δάνεισε ο κύριος Κούστας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Σύμφωνα με την ίδια, μετά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από τα συγκεκριμένα ποσά, η ΑΑΔΕ δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτοχη και έτσι ξεκίνησε τη σχετική διαδικασία ελέγχου.

Η δημοσιογράφος εκτίμησε μάλιστα ότι ο έλεγχος ενδέχεται να έχει ήδη ολοκληρωθεί, με τα αποτελέσματά του να αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ποσό των 500.000 ευρώ που φέρεται να δόθηκε ως δάνειο, εξηγώντας ότι μια τέτοια συναλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα αντίστοιχα παραστατικά.

«Επειδή άκουσα και για δανεισμό, δεν είναι ότι σου δίνω έτσι 500.000 ευρώ. Υπάρχει φόρος και χρειάζονται παραστατικά», σημείωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Οι αναφορές αυτές έρχονται ενώ συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την οικονομική διάσταση της υπόθεσης και τα ποσά που έχουν αναφερθεί εκατέρωθεν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το αποτέλεσμα του φερόμενου ελέγχου.