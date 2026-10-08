Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Νίκος Καρβέλας εξέδωσε εκτενή ανακοίνωση απαντώντας στους ισχυρισμούς της Άννας Βίσση σχετικά με την πρόσφατη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και τις οικονομικές τους διαφορές.

Ο συνθέτης διέψευσε κατηγορηματικά ότι ζήτησε το ποσό του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, υποστηρίζοντας πως διεκδίκησε την πάγια αμοιβή που λάμβανε σε προηγούμενες συνεργασίες τους.

Παράλληλα, κατήγγειλε προσβλητική συμπεριφορά από την πλευρά της καλλιτέχνιδας και των συνεργατών της, αναφορικά με την αλλαγή θέσεων στη συναυλία και την απαγόρευση συμμετοχής του στον σχεδιασμό της.

Τέλος, ο κ.

Καρβέλας ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να συμβιβαστεί ηθικά για οικονομικούς λόγους, δηλώνοντας ότι η μελλοντική τους συνεργασία θεωρείται πλέον αδύνατη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα απάντηση στην Άννα Βίσση έδωσε ο Νίκος Καρβέλας, μετά τη δημόσια τοποθέτηση της τραγουδίστριας σχετικά με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και όσα έχουν ακολουθήσει γύρω από την οικονομική τους διαφορά.

Ο συνθέτης προχώρησε σε νέα, μακροσκελή ανακοίνωση έξι σελίδων, η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Σε αυτήν αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συναυλία, αλλά και στη σχέση του με την Άννα Βίσση. Σύμφωνα με τη Σίσσυ Χρηστίδου η ανακοίνωση καταλήγει με μία ξεκάθαρη θέση για το μέλλον της καλλιτέχνιδας, αναφέροντας ότι η «Άννα Βίσση θα πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν αν επιλέξει αυτόν τον δρόμο».

Advertisement

Advertisement

Αρχικά, ο Νίκος Καρβέλας απαντά στον ισχυρισμό ότι γνώριζε για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και ήταν περήφανος για το αποτέλεσμα. Όπως υποστηρίζει, γνώριζε ότι η συναυλία θα πραγματοποιηθεί, καθώς επρόκειτο για ένα γεγονός που είχε ήδη αποφασιστεί, όμως ξεκαθαρίζει ότι δεν αισθανόταν περήφανος για αυτό.

Όπως σημειώνει: «Η Εταιρεία παραγωγής και η Άννα υποστηρίζουν ότι ήμουν ενήμερος για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ και περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζαν. Ενήμερος για το ίδιο το προαποφασισμένο (ερήμην μου) γεγονός ήμουν – όπως ενήμερη ήταν και όλη η Ελλάδα. Περήφανος, όχι. Και δεν υπήρξα, ούτε είμαι περήφανος, όχι μόνο για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και για την ανοχή που ανοήτως επέδειξα σε συμπεριφορές όπως αυτή της Άννας και της κας Μέρμηγκα/Κούστα, οι οποίες, άλλωστε, μου απαγόρευσαν να έχω οποιοδήποτε ρόλο, δημιουργικό ή συμβουλευτικό στην συγκεκριμένη συναυλία, προφανώς για να μην “αλλοιώσω” το είδος του θεάματος που μόνες τους είχαν προαποφασίσει να παρουσιάσουν»

Στη συνέχεια, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται στην οικονομική συμφωνία που, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχε στις συνεργασίες του με την Άννα Βίσση, υποστηρίζοντας πως η ίδια επιβεβαιώνει ότι είχε συμφωνηθεί αμοιβή του πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα που εισπράττει μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

Παράλληλα, κάνει λόγο για την αλλαγή των θέσεων που είχαν κρατηθεί για τον ίδιο, τους οικείους και τους προσκεκλημένους του στη συναυλία του ΟΑΚΑ, αλλά και για απειλή απαγόρευσης της εισόδου του στον χώρο: «Με την ανακοίνωσή της, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει ξεκάθαρα ότι υπήρχε συμφωνία σε όλες τις συνεργασίες μας για αμοιβή μου πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων που εισπράττω μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης. Εμμέσως αλλά σαφώς, επιβεβαιώνει, επίσης, ότι η ίδια ήταν απολύτως ενήμερη και ενέκρινε την ντροπιαστική και σκόπιμα προσβλητική και υποτιμητική αλλαγή της θέσης της δικής μου, των οικείων και των προσκεκλημένων μου και την απειλή της απαγόρευσης εισόδου μου στο ΟΑΚΑ, εάν εμφανιζόμουν για να καθίσω στην αρχική μου θέση. Δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο από το ότι αυτή δεν είναι η Άννα που εγώ ήξερα, αγάπησα και θαύμασα».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, ο Νίκος Καρβέλας διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εξηγώντας πως το ποσό που διεκδίκησε αντιστοιχούσε στην αμοιβή που είχε λάβει στο παρελθόν για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, πέρα από τα πνευματικά δικαιώματα που δικαιούται μέσω του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης.

Ο ίδιος γράφει: «Είναι χονδροειδές ψέμα ότι ζήτησα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζήτησα την ίδια αμοιβή που είχα λάβει, βάσει της πάγιας συμφωνίας μου με την Άννα, για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο (επιπλέον, ασφαλώς, των οποίων δικαιωμάτων είχα λαμβάνειν από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης). Αυτή και μόνο είναι η απόλυτη αλήθεια. Η «θέση» τους (αποφεύγω συνειδητό σκληρότερο χαρακτηρισμό) ήταν η εξής: ή παίρνεις τα μισά ή δεν παίρνεις τίποτα, και μάλιστα (τα μισά) υπό τον όρο να μη μιλήσω ποτέ αρνητικά για την Άννα. Αρνήθηκα κατηγορηματικά, μη δεχόμενος, όπως έχω αναφέρει στο δελτίο τύπου μου, να απαρνηθώ την ελευθερία της γνώμης μου και να την ανταλλάξω με χρήμα».

Advertisement

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του, ο Νίκος Καρβέλας αναφέρεται στη στάση που έχει επιλέξει να κρατήσει απέναντι στην Άννα Βίσση, τονίζοντας πως ο καθένας είναι ελεύθερος να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο.

Παράλληλα, κάνει λόγο για τις προσωπικές του αρχές και εξηγεί πως δεν προτίθεται να τις θέσει σε διαπραγμάτευση: «Η Άννα είναι, όπως έχω ξαναπεί, ελεύθερη να επιλέξει τον δρόμο της και εγώ να συνεχίσω να ακολουθώ τον δικό μου. Εγώ ως δημιουργός ακολουθώ τις υποδείξεις του δημιουργικού μου γίγνεσθαι. Ποτέ μου δεν συμβιβάστηκα, ποτέ μου δεν έσκυψα το κεφάλι και ποτέ μου δεν εξαγοράσθηκα. Προτιμώ λοιπόν την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Εν τέλει, μία είναι η πικρή αλήθεια: η Άννα, με την συμπεριφορά της και τις επιλογές όψιμων συνεργατών και φίλων, έθεσε συνειδητά (και ίσως προγραμματισμένα) τον εαυτό της εκτός πλαισίου οποιασδήποτε καλλιτεχνικής μας συνεργασίας στο μέλλον. Τα περί δήθεν απειλών μου να «διασύρω» και να «καταστρέψω» την Άννα, σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, είναι αστείοτητες και ψεύδη. Γιατί να καταστρέψω την Άννα; Να τη διασύρω για ποιον λόγο και με ποιο κίνητρο ή επιχείρημα;».

Advertisement