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Η Ανθή Βούλγαρη μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας την απώλεια του αγαπημένου της αλόγου, του «Dream». Μαζί με το κείμενό της δημοσίευσε και μια σειρά από φωτογραφίες, αποκαλύπτοντας πως το ζώο έφυγε από τη ζωή μέσα σε λίγες ώρες, έπειτα από κολικό.

Ο «Dream» ήταν το πρώτο άλογο που απέκτησε η παρουσιάστρια και κατείχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση τον αποχαιρέτησε, εκφράζοντας τη βαθιά αγάπη και τον ισχυρό δεσμό που είχαν αναπτύξει.

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Η ανάρτηση της Ανθής Βούλγαρη

«Σήμερα έχασα τον φίλο μου , τον συναθλητή μου , την ομάδα μου , το όνειρο των παιδικών μου χρόνων, το πρώτο μου άλογο ! Τον Dream! Έφυγε ξαφνικά, από κολικό! Χθες τέτοια ώρα του έλεγα καληνύχτα με ένα φιλί και μέσα σε λίγες ώρες έφυγε.. Σπαράζει η ψυχή μου . Ο Dream ήταν μέλος της οικογένειας μου . Το καταφύγιο μου στις δυσκολες μέρες μου . Υπέροχος χαρακτήρας, κούκλος και φωνακλάς .. Μου έμαθε τι πάει να πει προσπάθεια , υπομονή, θέληση . Τσακωνόμασταν , αγαπιόμασταν , προσπαθούσαμε μαζί και λατρεύαμε τις απογευματινες βολτες . Με αφησες νωρις .. Θα σε αγαπώ για πάντα ! Πέτα ψηλά αστέρι μου.. θα μου λείπεις πολύ! Θα σε αγαπώ για πάντα . Να ζείτε την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Να την απολαμβάνετε ! Σημασία έχουν οι διαδρομές ..»

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega ασχολείται εδώ και χρόνια με την ιππασία, ενώ διατηρεί και τη δική της σχολή, εστιάζοντας στην ιππική δεξιοτεχνία (dressage). Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλά δημόσια για την ιδιαίτερη σχέση της με τα άλογα, τα οποία θεωρεί πηγή ηρεμίας, ισορροπίας και ψυχικής ευεξίας.