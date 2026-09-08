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Απάτη όπου επιτήδειοι προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα από μια γυναίκα προσποιούμενοι τον…Παύλο Ντε Γκρες, χρησιμοποιώντας ΑΙ, παρουσίασε στο Mega μια γυναίκα.

Όπως είπε η κ. Βιβή, «με πήρε αρχικά ένας κύριος στο κινητό και μου είπε κυρία Βιβή θα σας συνδέσω με τον πρίγκιπα Παύλο…και μου λέει καλημέρα σας κυρία μου έχω επιλέξει να βοηθήσω κάποιους έλληνες και επιλέγω κάποια πρόσωπα να τους βοηθήσω με ένα ποσό σεβαστό και είστε μία από αυτούς, έχω επιλέξει να δώσω 26.000 στον καθένα. Εγώ χαμογέλασα και λέω είναι πολύ όμορφο για να ναι αληθινό. Λέει παρακαλώ θα περιμένετε θα σας πάρει σε λίγο ταμίας».

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Όπως συνέχισε, την πήρε μετά από λίγο κάποιος στο Viber και ζήτησε κάποια στοιχεία για να γίνει μεταβίβαση χρημάτων, ζητώντας όμως κατάθεση 350 ευρώ για να ανοίξει ο λογαριασμός. Όταν αυτή αρνήθηκε, έκλεισε, την ξανακάλεσε και της είπε πως κατόπιν συνεννόησης με τον Παύλο Ντε Γκρες, μπορούσε να βάλει 280 ευρώ.

Η γυναίκα, η οποία είχε καταλάβει ότι πρόκειται για απάτη, συνέχισε λέγοντας πως την ξαναπήραν σε βιντεοκλήση, όπου υποτίθεται πως ήταν ο ίδιος ο Παύλος Ντε Γκρες, με το στόμα του να ανοιγοκλείνει αλλά να μην ακούγεται η φωνή. «Με παίρνει ο υποτιθέμενος Παύλος και μου λέει είμαι μακριά και δεν έχουμε καλή σύνδεση. Σας πήρα για να πειστείτε ότι είμαι εγώ. Κατάλαβα ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη», είπε σχετικά.