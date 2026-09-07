Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ελαιοχώρι Καβάλας το πρωί.
Όπως μετέδωσε το ΕΡTnews το ελικόπτερο, την ώρα που επιχειρούσε σε χαμηλή πτήση ο έλικας «βρήκε» σε κλαδιά δένδρου, με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ελαιοχωρίου Καβάλας, όπου και θα παραμείνει έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Από το συμβάν δεν κινδύνευσε το πλήρωμα.
Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.