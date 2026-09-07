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Δύο 17χρονου και ένας 25χρονος αναζητούνται για σοβαρό επεισόδιο τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε χωριό της Μεσαράς, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Cretalive, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις νεαροί καταγγέλλεται πως επιτέθηκαν στους γονείς ανήλικης που φέρεται να αφορούσαν τα επίμαχα μηνύματα.

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Το περιστατικό, έγινε τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή σε τυχαία -όπως υποστηρίζεται- συνάντηση των δύο πλευρών. Αναφέρεται ότι το ζευγάρι κινούνταν με το αυτοκίνητο του όταν ήρθε τετ-α-τετ με τους εμπλεκόμενους νεαρούς. Καταγγέλλεται ότι οι νεαροί κινήθηκαν εναντίον του ανδρόγυνου με μπουνιές και κατσούνες, ενώ φέρεται να προκάλεσαν φθορές και στο όχημα.

Τόσο ο 40χρονος πατέρας της ανήλικης όσο και η 36χρονη μητέρα, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ διεξάγονται έρευνες για τη σύλληψη των τριών δραστών.