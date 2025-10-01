Πλήθος κόσμου έδωσε δυναμικό «παρών» στα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Τα κύρια αιτήματα των συνδικάτων είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, η μείωση του εργασιακού ωραρίου και η πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ανέφερε: «Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημα των νοικοκυριών και ιδίως των εργαζομένων στον σκληρό ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, οι μισθοί μας βρίσκονται στα τάρταρα και η κυβέρνηση βρήκε την πανέξυπνη λύση να μας λέει “θέλετε λίγα περισσότερα λεφτά;” δουλέψτε 13 ώρες, δουλέψτε με συμβάσεις κατά παραγγελία, δουλέψτε με συμβάσεις μηδενικές, ακόμα και με συμβάσεις δύο ημερών, που θα τις ανακοινώνουν από το τηλέφωνο. Αυτά είναι απαράδεκτα για τη μισθωτή εργασία, η οποία βρίσκεται πολλά χρόνια στον “πάγο” των μνημονίων. Γι’ αυτόν τον λόγο, αντιδρούμε και απεργούμε. Καλούμε την κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι ο χρόνος εργασίας είναι ζωή, δεν είναι εμπόρευμα και, έτσι, δεν μπορεί ούτε η κυβέρνηση ούτε οι εργοδότες να την υπονομεύουν».

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Όπως ανακοίνωσε η ΓΣΕΕ, τα κύρια αιτήματά της είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που, όπως υποστηρίζει, «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». «Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής», τονίζει η ΓΣΕΕ.

Παράλληλα, διεκδικεί μείωση του εργασιακού ωραρίου. Όπως επισημαίνει, η 37,5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και έχει θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Επίσης, η ΓΣΕΕ ζητά την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς, όπως σημειώνει, αυτές αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία και τον μόνο δρόμο για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Με κυρίαρχα τα συνθήματα όπως «Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί – Με οργάνωση και αγώνα θα ανατραπεί», «Κανονικότητα δεν είναι η σκλαβιά – Καμιά θυσία για τα αφεντικά», «Όλοι στον αγώνα, ξεσηκωμός – Να μην πληρώσει πάλι, ο λαός» και «Με καθεστώς γαλέρας των εργατών – Αυξάνουν τα κέρδη των εργοδοτών» χιλιάδες απεργοί που συμμετείχαν στην μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια έστειλαν «μήνυμα καταδίκης του αντεργατικού εκτρώματος της κυβέρνησης για 13 ώρες δουλειάς την ημέρα».

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, το «παρών» έδωσε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον γγ της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στο Σύνταγμα, στο χαιρετισμό της η Ελένη Βασάρα μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου και γραμματέας του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών μεταξύ άλλων τόνισε: «Παλεύουμε μαζί για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη για τα κέρδη τους – Συνεχίζουμε για την τιμωρία όλων των ενόχων, ενάντια στην προσπάθεια συγκάλυψης».

Μετά την ομιλία της Ελ. Βασάρα, στην απεργιακή συγκέντρωση διαβάστηκε ψήφισμα που υπογράφουν πάνω από 400 συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Απεργία στα ΜΜΜ: Μετ’εμποδίων οι μετακινήσεις

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Λεωφορεία-Τρόλεϊ

Ειδικότερα, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ κινούνται από τις 09:00 έως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Μετρό-Τραμ

Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και ο ηλεκτρικός (Γραμμή 1) λειτουργούν από 09:00 έως τις 17:00 για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Από τις 09:00 έως τις 17:00 το απόγευμα θα λειτουργεί και το τραμ.

Τρένα-Προαστιακός

Λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στον σιδηρόδρομο στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών του προαστιακού, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε, επίσης, συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Κανονικά οι πτήσεις

Παράνομη κηρύχθηκε η απεργία των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Συνεπώς οι πτήσεις διεξάγονται κανονικά.

Σύμφωνα με την ΥΠΑ: «Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1/10/25, που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ, κηρύχθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025».

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα στα λιμάνια όλης της χώρας παραμένουν τα πλοία της ακτοπλοϊας, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ.

Η κινητοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκίνησε στις 00:01 τα ξημερώματα, με λήξη τα μεσάνυχτα σήμερα Τετάρτη.