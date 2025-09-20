Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη λίμνη Υλίκη, που τροφοδοτεί με νερό την Αττική, όταν άγνωστοι εντοπίστηκαν να κάνουν θαλάσσιο σκι, ενώ απαγορεύεται από το νόμο.

Αυτό από ότι φαίνεται δεν απέτρεψε τους πρωταγωνιστές του βίντεο να κάνουν κόλπα και θαλάσσιο σκι στη λίμνη, ενώ ήταν δεμένοι σε ταχύπλοο.

Να σημειωθεί ότι η Λίμνη Υλίκη δεν ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, αλλά σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, γνωστό ως «πάγια της ΕΥΔΑΠ», που θεσμοθετήθηκε πριν από το 2000.

Παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και στον παρελθόν, χωρίς οι υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.