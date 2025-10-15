ξΈνα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα στο Νέο Ηράκλειο όταν πατέρας εισέβαλε και ξυλοκόπησε την κόρη του την ώρα που εργαζόταν.

Σύμφωνα με όσα είπε η νεαρή εργαζόμενη, καθόταν στο ταμείο του μαγαζιού όταν μπήκε μέσα ο πατέρας της φορώντας κράνος και άρχισε να τη χτυπά στο πρόσωπο μπροστά στα μάτια της ιδιοκτήτριας.

«Μπήκε μέσα στο μαγαζί μου έχωσε δύο μπουνιές, με έφτυσε και έφυγε. Έπαθα κάκωση στο σαγόνι, μετατοπίστηκε ο φρονιμίτης μου και μου έσκισε το ούλο», είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι ο λόγος της επίθεσης είναι οικονομικές διαφορές που είχαν οι δυο τους.

«Είχαμε διαφωνία για ένα επίδομα που ήθελε να το παίρνει εκείνος. Ξεκίνησε να με βρίζει από μηνύματα πρώτα και να με απειλεί και μετά έγινε αυτό»