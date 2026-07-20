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Η νομοθεσία καθιερώνει την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των ηλεκτρικών πατινιών και προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία τους σε δρόμους υψηλής ταχύτητας.

Το υπουργείο δημιουργεί Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών για την ταυτοποίηση των ιδιοκτητών και των χρηστών, διευκολύνοντας έτσι τους ελέγχους και την εφαρμογή του νόμου.

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και προστατεύοντας τους ανηλίκους από πιθανά τροχαία ατυχήματα.

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Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο φέρνει σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων και στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, το νέο πλαίσιο προβλέπει την πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών.

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Παράλληλα, για πρώτη φορά καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των ηλεκτρικών πατινιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης τους, ενώ προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις για όσους κινούνται σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς η κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων σε τέτοιους οδικούς άξονες θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Στις νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνεται ακόμη η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε παιδιά κάτω των 17 ετών, με στόχο να περιοριστεί η πρόσβαση των ανηλίκων στα συγκεκριμένα μέσα μικροκινητικότητας.

Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο είναι η δημιουργία Μητρώου Ηλεκτρικών Πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μέσω του μητρώου θα καθίσταται ευκολότερη η ταυτοποίηση τόσο του ιδιοκτήτη όσο και του χρήστη κάθε οχήματος, διευκολύνοντας τους ελέγχους και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα, χωρίς να αναμένουν την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αλλαγών που σχεδιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς, όπως ανέφερε, η προστασία των ανηλίκων αποτελεί ζήτημα που δεν μπορεί να καθυστερήσει.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, το νέο αυστηρότερο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ όλες οι βασικές υποχρεώσεις που ισχύουν ήδη για τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, όπως η υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους, η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση και πλέον η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι η τήρηση των νέων κανόνων θα συνοδεύεται από την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, ενώ οι παραβάσεις που αφορούν την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε οδούς υψηλής ταχύτητας θα αντιμετωπίζονται με ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.