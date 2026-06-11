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Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί η εξ αναβολής υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο, με αντικείμενο τα πλημμελήματα της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης. Την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσής του στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Ο Ελληνοαυστραλός καταζητούνταν επί 27 χρόνια από τις αυστραλιανές Αρχές για τη δολοφονία ενός άνδρα στο Σίδνεϊ, υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Αυστραλία και είχε οδηγήσει στην έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.

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Κατηγορίες και σε πατέρα και σύντροφο

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία βρίσκονται επίσης ο 86χρονος πατέρας του και η 47χρονη σύντροφός του. Ο πατέρας του υποστήριζε ότι αγνοούσε την πραγματική ταυτότητα και το παρελθόν του γιου του, ωστόσο οι έρευνες έδειξαν ότι οι δύο άνδρες διέμεναν μαζί σε κατοικία στο Αίγιο.

Από την πλευρά της, η σύντροφός του ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε πως ο 56χρονος ήταν διεθνώς καταζητούμενος μέσω της Interpol. Και οι τρεις παραμένουν υπό κράτηση στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αιγίου, καθώς απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής τους, με το δικαστήριο να ορίζει νέα δικάσιμο για σήμερα.

Από τη δολοφονία στο Σίδνεϊ στη ζωή με ψεύτικη ταυτότητα στο Αίγιο

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 1999, όταν σε κέντρο διασκέδασης στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ ξέσπασε συμπλοκή μεταξύ θαμώνων. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, ο Γιώργος Γιαννόπουλος επιχείρησε να παρέμβει για να αποκλιμακώσει την ένταση, ωστόσο δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι από τον Δαλαμάγκα.

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μέσα σε λίγες ώρες από το περιστατικό, όμως ο κατηγορούμενος είχε ήδη εξαφανιστεί. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες που ακολούθησαν σε διάφορες χώρες και την έκδοση διεθνούς ειδοποίησης αναζήτησης (Red Notice), παρέμεινε ασύλληπτος για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων φέρεται να εγκαταστάθηκε στο Αίγιο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα «Αντώνης Τζίμας». Στους κατοίκους της περιοχής παρουσιαζόταν ως ένας άνθρωπος που είχε επιστρέψει από την Αυστραλία λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, αναφέροντας μάλιστα ότι έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα.

Ζώντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δημιούργησε μια ήσυχη καθημερινότητα στην περιοχή, αποκτώντας κατοικία, καλλιεργώντας ελιές και χωράφια και διατηρώντας καλές σχέσεις με την τοπική κοινωνία, χωρίς να κινεί υποψίες για το παρελθόν του.