Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποταμίευσαν 1,642 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2025, ενώ στην Ελλάδα οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν τον Αύγουστο του 2026.

Οι τράπεζες προωθούν ψηφιακά εργαλεία αποταμίευσης για ανηλίκους, εκσυγχρονίζοντας την παραδοσιακή έννοια του κουμπαρά μέσω εφαρμογών και εξειδικευμένων τραπεζικών προϊόντων.

Η ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει ατομικούς επενδυτικούς λογαριασμούς ανηλίκων με κρατική αντιστοίχιση εισφορών, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2027.

Διάφορες χώρες υλοποιούν προγράμματα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για παιδιά, συνδυάζοντας κρατικές επιχορηγήσεις με την εξοικείωση των νέων στη διαχείριση χρημάτων και τον προγραμματισμό.

Η εκπαιδευτική αξία της αποταμίευσης παραμένει κρίσιμη, καθώς διδάσκει στα παιδιά τη διαχείριση επιθυμιών και την έννοια του οικονομικού προγραμματισμού για το μέλλον.

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Θυμάμαι ακόμη το γουρουνάκι-κουμπαρά της Εθνικής Τράπεζας στα παιδικά μου χρόνια. Εκεί έριχνα ό,τι περίσσευε από το χαρτζιλίκι μου. Μία φορά τον χρόνο πήγαινα στην τράπεζα και το περιεχόμενο γινόταν κατάθεση. Κάποια στιγμή αυτή η συνήθεια σταμάτησε, χωρίς καν να θυμάμαι πώς. Η ανάμνηση, όμως, επέστρεψε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης, στις 31 Οκτωβρίου. Τι απέγινε ο κουμπαράς; Και τι μαθαίνουν σήμερα τα παιδιά για την αξία του χρήματος;

Πόσα χρήματα αποταμιεύονται διεθνώς

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Δεν υπάρχει ένας ενιαίος, αξιόπιστος αριθμός για «όλα τα αποταμιευμένα χρήματα στον κόσμο». Άλλο είναι το απόθεμα τραπεζικών καταθέσεων, άλλο η ετήσια αποταμίευση, άλλο οι επενδύσεις και τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια. Η Παγκόσμια Τράπεζα καταγράφει την ακαθάριστη αποταμίευση των οικονομιών, αλλά αυτό δεν είναι το ποσό που βρίσκεται στους προσωπικούς κουμπαράδες ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ένα μετρήσιμο παράδειγμα: σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσίασε η Banque de France, τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποταμίευσαν 1,642 τρισ. ευρώ το 2025, δηλαδή 14,2% του διαθέσιμου εισοδήματός τους. Από αυτά, περίπου 647 δισ. ευρώ ήταν χρηματοοικονομική αποταμίευση, ενώ 995 δισ. ευρώ συνδέονταν με επενδύσεις των νοικοκυριών σε κατοικίες. Πρόκειται για ετήσια ροή, όχι για το συνολικό ύψος καταθέσεων.

Η ελληνική εικόνα

Στην Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι τον Αύγουστο του 2026 οι καταθέσεις νοικοκυριών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 585 εκατ. ευρώ μέσα στον μήνα, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,6%. Οι συνολικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,965 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα. Οι αριθμοί δεν σημαίνουν ότι κάθε οικογένεια μπορεί να αποταμιεύει: οι μέσοι όροι κρύβουν μεγάλες εισοδηματικές διαφορές.

Ο παλιός κουμπαράς επιστρέφει ψηφιακά

Η Εθνική Τράπεζα διαθέτει το Money Box, ένα ψηφιακό εργαλείο στο οποίο ο χρήστης ορίζει στόχους και μπορεί να προγραμματίζει επαναλαμβανόμενες μεταφορές. Στην καμπάνια της, ο «Μπούμπης» αναρωτιέται πώς ο κουμπαράς του Τάκη έγινε ψηφιακός. Δεν είναι ακριβώς το μεταλλικό ή πλαστικό γουρουνάκι της παιδικής μας ηλικίας, αλλά η ίδια ιδέα: μικρά ποσά, σταθερά, με συγκεκριμένο σκοπό. Η τράπεζα προσφέρει επίσης τον παιδικό λογαριασμό «Εθνική Παίδων». Άλλες ελληνικές τράπεζες διαθέτουν προϊόντα όπως το «Μεγαλώνω» της Eurobank και το Yellowkid της Πειραιώς.

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Το νέο ελληνικό σχέδιο: ένα ευρώ από την οικογένεια, ένα από το κράτος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχεδιαζόμενος Ατομικός Επενδυτικός Λογαριασμός Ανηλίκων. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο που συζητείται τον Οκτώβριο του 2026, προβλέπεται κρατική αντιστοίχιση των επιλέξιμων οικογενειακών εισφορών, έως 1.200 ευρώ ετησίως, με στόχο έναρξης το 2027 για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026. Τα χρήματα θα επενδύονται και θα παραμένουν δεσμευμένα μέχρι την ενηλικίωση. Είναι σημαντικό: πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο, με κινδύνους αγοράς, όχι για εγγυημένο τραπεζικό κουμπαρά· κατά τη σύνταξη του άρθρου δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται.

Τι κάνουν άλλες χώρες για τα παιδιά

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Στη Βρετανία υπάρχουν παιδικοί αποταμιευτικοί λογαριασμοί, συχνά με ελάχιστη αρχική κατάθεση μόλις μία λίρα, καθώς και Junior ISAs. Ο δημόσιος οδηγός MoneyHelper επισημαίνει ότι ο φυσικός κουμπαράς παραμένει χρήσιμος για μικρά παιδιά, επειδή τα βοηθά να αναγνωρίζουν τα κέρματα και να αντιλαμβάνονται ότι οι επιλογές έχουν κόστος.

Στη Σιγκαπούρη, το πρόγραμμα Child Development Account συνδυάζει αρχική κρατική επιχορήγηση και κρατική αντιστοίχιση οικογενειακών αποταμιεύσεων μέχρι καθορισμένα όρια. Παράλληλα, η POSB ανακοίνωσε πρωτοβουλία για περισσότερους από 150.000 μαθητές, με στόχο πρόσθετη αποταμίευση 35 εκατ. δολαρίων Σιγκαπούρης έως το 2026. Στις ΗΠΑ, η FDIC παραπέμπει σε σχολικά προγράμματα τραπεζικής αποταμίευσης που συνδυάζουν χρηματοοικονομική εκπαίδευση με πραγματικούς λογαριασμούς.

Το σημαντικότερο μάθημα δεν είναι το ποσό

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Ο κουμπαράς δεν διδάσκει μόνο να κρατάμε χρήματα. Διδάσκει αναμονή, προγραμματισμό και διάκριση ανάμεσα στην ανάγκη και την επιθυμία. Για τα παιδιά, ακόμη και λίγα κέρματα από το χαρτζιλίκι μπορούν να γίνουν μάθημα ζωής. Το ερώτημα για την Ελλάδα είναι αν η αποταμίευση θα επιστρέψει οργανωμένα στα σχολεία και στην οικογένεια — όχι μόνο ως τραπεζικό προϊόν, αλλά ως καθημερινή παιδεία.

Πηγές και τεκμηρίωση

Banque de France / AMECO: acpr.banque-france.fr/en/governors-interventions/dear-savings-savings-and-investments-union-part-1

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Τράπεζα της Ελλάδος, τραπεζικές καταθέσεις Αυγούστου 2026: bankofgreece.gr

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Ελληνική Κυβέρνηση, εξειδίκευση μέτρων 90ής ΔΕΘ: government.gov.gr

Εθνική Τράπεζα, Money Box και Εθνική Παίδων: nbg.gr

MoneyHelper, Saving for your children: moneyhelper.org.uk

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Singapore Made for Families, Baby Bonus Scheme: madeforfamilies.gov.sg

POSB/DBS, σχολική αποταμίευση: dbs.com

FDIC, σχολικά προγράμματα αποταμίευσης: fdic.gov