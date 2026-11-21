Σήμερα ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου. Αποχαιρετώ την Πόλη, αποχαιρετω την Τουρκία που με φιλοξένησε με ζεστασιά και αδελφική συμπαράσταση για περίπου μια δεκαετία. Δεν αποχαιρετώ, όμως, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, με το οποίο η πνευματική μου σύνδεση είναι οργανική, αδιάσπαστη και αδιατάρακτη, και η σχέση με τα πρόσωπά του οικογενειακή. Η εργασιακή σχέση αλλάζει, καθώς αποφάσισα να επιστρέψω στην Αθήνα, κοντά στην εξ αίματος οικογένειά μου, σε όλους τους οικείους μου, που τους έλειψα και μου έλειψαν πάρα πολύ. Η διακονία μου στο Φανάρι, στην Πρωτόθρονη Μεγάλη Εκκλησία και μοναδικό κέντρο της Ορθοδοξίας, ήταν ο σημαντικότερος σταθμός στη ζωή μου, ήταν μια «συνάντηση» με τις ρίζες της οικογένειάς μου αλλά και με την ιστορία της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νιώθω ευλογημένος για την εμπειρία αυτή και ευγνωμοσύνη προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη για την τεράστια τιμή να μου εμπιστευθεί την θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν αφήνω στο Φανάρι ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Αντιθέτως το Πατριαρχείο μας, η Πόλη, όλες και όλοι όσοι συνεργαστήκαμε αυτά τα χρόνια ήταν και έγιναν παντοτινό κομμάτι της καρδιάς μου, της ψυχής μου, της ζωής μου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους, τους φίλους φωτογράφους και τεχνικούς της τηλεόρασης από την Τουρκία, αλλά και από όλο τον κόσμο, για την εξαιρετική συνεργασία, την κατανόηση και την βοήθεια τους. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μου έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να τους εξυπηρετήσω και να βοηθήσω στο έργο τους. Ευχαριστώ όλους τους φίλους μου στην Τουρκία για τα αδελφικά συναισθηματά τους και τις Αρχές της Χώρας για την φιλοξενία. Ευχαριστώ τους Άρχοντες του Θρόνου για την στήριξη, ιδιαιτέρως δε εκείνους της Αμερικης, καθώς με την συμβολή τους μπόρεσα να πετύχω την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεοπτικών μεταδόσεων από τον Πατριαρχικό Ναό. Σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα πια στην Αθήνα ! Καλή επανασυνάντηση!

Μετά από μια πολυετή παρουσία -ξεπερνά τα 10 χρόνια -δίπλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαχρίστου Διευθυντής του Γραφείου τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εγκαταλείπει το Φανάρι και επιστρέφει στην Ελλάδα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω fb χωρίς να εξηγεί τους λόγους της αποχώρησης του.

Αποχαιρετά το φανάρι μετά από δέκα και πλέον χρόνια

Μετά από μια πολυετή παρουσία -ξεπερνά τα 10 χρόνια -δίπλα στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαχρίστου Διευθυντής του Γραφείου τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εγκαταλείπει το Φανάρι και επιστρέφει στην Ελλάδα. Το ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω fb χωρίς να εξηγεί τους λόγους της αποχώρησης του.

Σήμερα ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου. Αποχαιρετώ την Πόλη, αποχαιρετω την Τουρκία που με φιλοξένησε με ζεστασιά και αδελφική συμπαράσταση για περίπου μια δεκαετία. Δεν αποχαιρετώ, όμως, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, με το οποίο η πνευματική μου σύνδεση είναι οργανική, αδιάσπαστη και αδιατάρακτη, και η σχέση με τα πρόσωπά του οικογενειακή. Η εργασιακή σχέση αλλάζει, καθώς αποφάσισα να επιστρέψω στην Αθήνα, κοντά στην εξ αίματος οικογένειά μου, σε όλους τους οικείους μου, που τους έλειψα και μου έλειψαν πάρα πολύ. Η διακονία μου στο Φανάρι, στην Πρωτόθρονη Μεγάλη Εκκλησία και μοναδικό κέντρο της Ορθοδοξίας, ήταν ο σημαντικότερος σταθμός στη ζωή μου, ήταν μια «συνάντηση» με τις ρίζες της οικογένειάς μου αλλά και με την ιστορία της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νιώθω ευλογημένος για την εμπειρία αυτή και ευγνωμοσύνη προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη για την τεράστια τιμή να μου εμπιστευθεί την θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν αφήνω στο Φανάρι ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Αντιθέτως το Πατριαρχείο μας, η Πόλη, όλες και όλοι όσοι συνεργαστήκαμε αυτά τα χρόνια ήταν και έγιναν παντοτινό κομμάτι της καρδιάς μου, της ψυχής μου, της ζωής μου. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους, τους φίλους φωτογράφους και τεχνικούς της τηλεόρασης από την Τουρκία, αλλά και από όλο τον κόσμο, για την εξαιρετική συνεργασία, την κατανόηση και την βοήθεια τους. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μου έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να τους εξυπηρετήσω και να βοηθήσω στο έργο τους. Ευχαριστώ όλους τους φίλους μου στην Τουρκία για τα αδελφικά συναισθηματά τους και τις Αρχές της Χώρας για την φιλοξενία. Ευχαριστώ τους Άρχοντες του Θρόνου για την στήριξη, ιδιαιτέρως δε εκείνους της Αμερικης, καθώς με την συμβολή τους μπόρεσα να πετύχω την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος τηλεοπτικών μεταδόσεων από τον Πατριαρχικό Ναό. Σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα πια στην Αθήνα ! Καλή επανασυνάντηση!