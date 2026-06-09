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Η ομάδα ΑΠΟΘΑΙΜΑ Community, υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας και του Πανελλήνιου Συλλόγου Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία, διοργανώνει το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, την 9η κατά σειρά εθελοντική δράση αιμοδοσίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η φετινή δράση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την ΑΠΟΘΑΙΜΑ Community, η οποία κλείνει 5 χρόνια από την πρώτη εθελοντική της αιμοδοσία που είχε γίνει στο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Παράλληλα, προχωρά στο επόμενο βήμα της, μέσα από τη σύσταση της ΑΠΟΘΑΙΜΑ Community ΑΜΚΕ και τη διεύρυνση της δράσης της γύρω από τον εθελοντισμό, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους πυλώνες δράσης όπως η υγεία, η διαχείριση κρίσεων και καταστροφών και η εκπαίδευση. Σκοπός η συνεχής εξέλιξη και η δημιουργία δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, εκπρόσωπος του συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών και τη διαδικασία εγγραφής ως εθελοντές δότες.

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Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας, θα πραγματοποιηθεί επίσης το ανοιχτό workshop «Εθελοντεύομαι», από τις coaches Χρύσα Δουρίδα και Δέσπω Τζουμάκη, μια εμπειρία διαλόγου και προσωπικής αναζήτησης γύρω από το νόημα της εθελοντικής προσφοράς στη σύγχρονη κοινωνία. Μέσα από συζήτηση και αλληλεπίδραση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το γιατί και το ουσιαστικό νόημα του «εθελοντεύομαι», τόσο συλλογικά όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Την αιμοληψία θα διενεργήσει το εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Γεώργιος Γεννηματάς”, ενώ στο χώρο θα είναι παρόντες εθελοντές ώστε να παρέχουν διευκρινίσεις και υποστήριξη.

Πληροφορίες Δράσης:

📍 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 11521, Αθήνα)

📅 13 Ιουνίου 2026

🕒 Ώρες αιμοδοσίας: 10:00 – 14:00

🕒 Ώρες workshop: 11:00 – 13:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε:

να επικοινωνήσετε μέσω email στο [email protected]

ή στα τηλ. 6971841718 & 6949551395 καθημερινά από Δευτέρα 8/6/2026 και ώρες από 17.30 έως και 20.30,