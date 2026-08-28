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Οι δράστες πραγματοποίησαν πενήντα πέντε διαδοχικές νυχτερινές συναλλαγές, μεταφέροντας τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισε και δέσμευσε άμεσα πάνω από το μισό του υπεξαιρεθέντος ποσού σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες.

Ο σχετικός φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε στις δικαστικές αρχές της Κρήτης για τη συνέχιση των νομικών ενεργειών και την πλήρη ανάκτηση των χρημάτων.

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Άγνωστοι δράστες απέκτησαν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης και κατάφεραν να μεταφέρουν περίπου 152.000 ευρώ μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, με επικεφαλής τον Χαρ. Βουρλιώτη κινητοποιήθηκε άμεσα και, σε συνεργασία με αλλοδαπές υπηρεσίες, έχει ήδη εντοπίσει και διασφαλίσει ποσό που υπερβαίνει το μισό των χρημάτων που υπεξαιρέθηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, οι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, αφού προηγουμένως υπάλληλοι καταχώρισαν λανθασμένα τα στοιχεία πρόσβασης σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε με εκείνη του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η υπηρεσία.

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Στη συνέχεια, περίπου 152.000 ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν σε μόλις λίγες ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών σχετικά μικρού ποσού η καθεμία, σε μια πρακτική που χαρακτηρίζεται ως κατακερματισμός ή κατάτμηση (smurfing).

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ξεκίνησε άμεσα έρευνα και διαπίστωσε ότι τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τους αρχικούς λογαριασμούς σε άλλους λογαριασμούς άγνωστων δικαιούχων, σε τραπεζικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών του εξωτερικού.

Ο σχετικός φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία της υπόθεσης, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική Αρχή της Κρήτης, προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες για την ανάκτηση των χρημάτων και την επιστροφή τους στη δικαιούχο υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Η ανακοίνωση

«Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.

Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η ‘Αρχή’, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.

Ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία».