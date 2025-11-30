Με μπλόκα στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα και στο ύψος της Καρδίτσας αρχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες την Κυριακή.

1 το μεσημέρι αναμένεται η άφιξη των τρακτέρ στη Νίκαια, από Λάρισα, Ελασσόνα, Τύρναβο, Αγιά και Φάρσαλα, με πρόθεση –σύμφωνα με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου– να κινηθούν προς την Εθνική Οδό. Αντίστοιχα, οι αγρότες της Καρδίτσας θα παραταχθούν στον Ε65. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επεκταθούν τις επόμενες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η συμμετοχή προβλέπεται ιδιαίτερα μεγάλη, ενώ για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια οι διαμαρτυρίες συγκεντρώνονται σε δύο μεγάλα μπλόκα.

Advertisement

Advertisement

Οι αγρότες διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των οφειλόμενων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το υψηλό κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε πως μέχρι το τέλος του έτους, οι πληρωμές που θα γίνουν φθάνουν στα 1,2 δισ. ευρώ. Η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης εφέτος είναι 363 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 490 εκατ. ευρώ. Όπως εξήγησε ο κ. Τσιάρας η μείωση αυτή οφείλεται στο λιγότερο αριθμό αιτήσεων, στο μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, αλλά και στο γεγονός ότι, σε περίπου 45.000 παραγωγούς, θα γίνει επανέλεγχος, ενώ υπάρχει και ένας ικανός αριθμός αγροτών που δεν θα πάρουν καθόλου ενίσχυση επειδή ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη.

«Περίπου 45.000 παραγωγοί βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου», είπε ο Υπουργός και διευκρίνισε: «Είναι δυνητικοί δικαιούχοι και εφόσον ο έλεγχος αποδείξει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα, θα πληρωθούν κανονικά».