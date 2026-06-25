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Ο ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς παρουσιάζοντας οξεία εγκεφαλοπάθεια, σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές και έντονη μυϊκή αδυναμία που δυσχεραίνει την αναπνοή.

Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την επιδείνωση της κλινικής του εικόνας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο διασωλήνωσης και εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η κοινότητα των Προσφυγικών ανακοίνωσε τη λήξη της κινητοποίησης, δηλώνοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται με άλλα μέσα μετά την επίτευξη ενός ευρύτερου μετώπου αντίστασης.

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Η απεργία πείνας του Αριστοτέλη Χαντζή, η οποία διήρκεσε σχεδόν πέντε μήνες, ολοκληρώθηκε, ωστόσο η μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του παραμένει σε εξέλιξη. Τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου, γύρω στις 02:00, η κατάσταση του επιδεινώθηκε σημαντικά, καθώς παρουσίασε μείωση του επιπέδου συνείδησης και σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινότητας των Προσφυγικών, η υγεία του βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο και δεν αποκλείεται να χρειαστεί διασωλήνωση και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

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Την προηγούμενη ημέρα, η κοινότητα των Προσφυγικών Αλεξάνδρας γνωστοποίησε τη λήξη της απεργίας πείνας του Χαντζή, έπειτα από 140 ημέρες αποχής από τη σίτιση. Κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα τονίστηκε ότι «ο αγώνας συνεχίζεται με άλλα μέσα», ενώ ανακοινώθηκε και η διακοπή της απεργίας πείνας της Suzon Doppagne. Οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν τον αγώνα επιτυχημένο, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε στη δημιουργία ενός ευρύτερου μετώπου αντίστασης απέναντι σε πολιτικές που, όπως αναφέρουν, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Ο Χαντζής νοσηλεύεται από το απόγευμα της Δευτέρας στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», με τους γιατρούς να κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σοβαρή κλινική εικόνα. Έχει διαγνωστεί με οξεία εγκεφαλοπάθεια Wernicke, παρουσιάζοντας συμπτώματα όπως διπλωπία και αταξία στη βάδιση, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές ηλεκτρολυτών, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης απειλητικών για τη ζωή αρρυθμιών. Επιπλέον, καταγράφονται επίμονα και σοβαρά επεισόδια υπογλυκαιμίας.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι η κατάστασή του επιδεινώνεται συνεχώς. Η εκτεταμένη μυϊκή αδυναμία έχει προκαλέσει προβλήματα κατάποσης, οδηγώντας σε εισρόφηση υγρών ή τροφής στο αναπνευστικό σύστημα και σε υποξυγοναιμία. Παράλληλα, η μυϊκή δυσλειτουργία έχει επηρεάσει πλέον τους αναπνευστικούς μύες, καθώς και τους μύες του προσώπου και των οφθαλμών. Για την υποστήριξη της αναπνευστικής του λειτουργίας λαμβάνει οξυγόνο μέσω ρινικής κάνουλας και εισπνεόμενη βρογχοδιασταλτική αγωγή.

Νωρίτερα, το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων είχε εγκρίνει ψήφισμα που καλούσε την Περιφέρεια Αττικής να παγώσει την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς την κοινότητα των Προσφυγικών να αναστείλει την απεργία πείνας.





