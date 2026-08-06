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Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Γραμμενίτσα Άρτας εκδηλώθηκε τη 1 τα ξημερώματα. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις καθώς η φωτιά επεκτάθηκε σε χορτολιβαδική και δασική έκταση, δίπλα στον υποσταθμό.

Το έργο της πυρόσβεσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για την ασφάλεια των πυροσβεστών, καθώς υπήρξαν πτώσεις ηλεκτροφόρων καλωδίων.

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Η φωτιά έσβησε, ωστόσο, σε πολλές περιοχές κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ εργάζονταν πυρετωδώς για την αποκατάσταση των ζημιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ