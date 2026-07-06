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Τα ψηφιακά ίχνη από το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης οδήγησαν σε ατελέσφορες έρευνες στην Ευρυτανία και τη Μυτιλήνη.

Η καθυστέρηση είκοσι ημερών στη δήλωση της εξαφάνισης δυσχεραίνει το έργο των αρχών, οι οποίες εξετάζουν την προσωπική και επαγγελματική της δραστηριότητα.

Ο εντοπισμός αντικειμένων στην οικία της ενισχύει την εκτίμηση ότι η γυναίκα δεν αποχώρησε οικειοθελώς από το σπίτι της.

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου, καθώς η 50χρονη διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά μέσω επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και την Αλβανία.

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Οι έρευνες για την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ από τη Λούτσα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι Αρχές επικεντρώνουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα ψηφιακά δεδομένα και στα τελευταία ίχνη που άφησε το κινητό της τηλέφωνο.

Τα στίγματα από το κινητό της που δεν απέδωσαν καρπούς

Οι αστυνομικοί έχουν εξετάσει τις τελευταίες συνομιλίες της με τον σύντροφό της πριν εξαφανιστεί, ενώ από την ανάλυση των δεδομένων τοποθεσίας προέκυψαν στίγματα σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Το πρώτο ηλεκτρονικό ίχνος οδήγησε τις έρευνες κοντά στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας. Εκεί μετέβησαν ο σύντροφός της μαζί με τον αδελφό του, ερευνώντας εγκαταλελειμμένο χοιροστάσιο που φέρεται να συνδεόταν με το συγκεκριμένο στίγμα, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο εύρημα.

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Το ίδιο στίγμα οδήγησε τις Αρχές και σε κοντινό μοναστήρι, όπου διαμένουν δύο μοναχοί. Παρά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο που να σχετίζεται με την εξαφάνιση της 50χρονης.

Αργότερα καταγράφηκε νέο ηλεκτρονικό ίχνος στη Μυτιλήνη, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των αστυνομικών. Ωστόσο, ούτε οι έρευνες στην περιοχή απέδωσαν κάποιο αποτέλεσμα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επισήμανε ότι η εξαφάνιση δηλώθηκε περίπου 20 ημέρες μετά την τελευταία επικοινωνία με τη γυναίκα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την εξέλιξη των ερευνών. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε στοιχείο που αφορά τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική της ζωή, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου, καθώς η Γιου Τινγκ διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Παράλληλα, από τον έλεγχο των ταξιδιωτικών της εγγράφων δεν έχει προκύψει ότι εγκατέλειψε την Ελλάδα, στοιχείο που περιορίζει τα πιθανά σενάρια για την τύχη της.

Η αργοπορημένη δήλωση εξαφάνισης

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εξαφάνισή της έως την ενημέρωση των Αρχών. Η γυναίκα χάθηκε στις 20 Μαΐου, όμως η δήλωση εξαφάνισης κατατέθηκε στις 10 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, ο σύζυγός της βρισκόταν στην Κίνα εκείνη την περίοδο και αρχικά δεν ανησύχησε, καθώς η σύζυγός του ταξίδευε συχνά και εργαζόταν εντατικά. Όταν η απουσία επικοινωνίας παρατάθηκε, ζήτησε από τον αδελφό του να επισκεφθεί το σπίτι τους στη Λούτσα.

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Μπαίνοντας στην κατοικία με εφεδρικό κλειδί, εντόπισε στην κουζίνα ένα φλιτζάνι με τσάι που είχε μουχλιάσει, εύρημα που ενισχύει την εκτίμηση ότι η γυναίκα δεν αποχώρησε οικειοθελώς.

Η ψυχολόγος Βέρα Αθανασίου υποστήριξε ότι το ενδεχόμενο να εξαφανίστηκε με δική της πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, εκτός εάν επρόκειτο για ένα σχέδιο που είχε οργανώσει επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της μεταφράστριας στο επίκεντρο των Αρχών

Οι έρευνες στρέφονται πλέον και στις επαγγελματικές δραστηριότητες της επιχειρηματία. Η Γιου Τινγκ δραστηριοποιούνταν ως μεσάζων για εύπορους Κινέζους επενδυτές που επιθυμούσαν να αποκτήσουν ακίνητα ή επιχειρήσεις στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος της «Χρυσής Βίζας». Σύμφωνα με πληροφορίες, διαχειριζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ φέρεται να είχε δανείσει περίπου 100.000 ευρώ σε διάφορα πρόσωπα.

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Το τελευταίο διάστημα είχε επεκτείνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στην Αλβανία, αναλαμβάνοντας υποθέσεις που σχετίζονταν με άδειες παραμονής και εξαγορές επιχειρήσεων. Οι οικονομικές συναλλαγές και οι συνεργασίες της με πρόσωπα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών ενισχύουν το σενάριο πιθανού οικονομικού κινήτρου πίσω από την εξαφάνισή της.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συγγενείς της στην Κίνα έχουν καταφύγει ακόμη και στη βοήθεια μέντιουμ, ελπίζοντας να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα οδηγήσει στον εντοπισμό της.

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