Το περιστατικό έγινε στις 4 παρά δέκα τα ξημερώματα στην οδό Αγίου Γεωργίου, στον Ασπρόπυργο, όταν οι τέσσερις δράστες εισέβαλαν παραβιάζοντας πόρτα.

Επέβαιναν σε ΙΧ όχημα το οποίο με την όπισθεν έσπασε πόρτα ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν να εμβολίσουν ακόμη μία πόρτα, καθώς είχαν στόχο το χρηματοκιβώτιο το οποίο δεν κατάφεραν τελικά να αποσπάσουν.

Διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και μάλιστα εμβόλισαν αυτοκίνητο της εταιρείας χωρίς να τραυματιστεί κάποιος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται από την αστυνομία έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.