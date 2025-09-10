Ολοκληρώθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε οικισμό στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Τετάρτης (10/9). Στόχος ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Την επιχείρηση σχεδίασε και υλοποίησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Συμμετείχαν επίσης μέλη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος και drones.

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 15 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Βεβαιώθηκαν επίσης παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κ.α. και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 4 άδειες κυκλοφορίας.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μία καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή από το 2022,

8 φυσίγγια,

ένα μαχαίρι καθώς και

ένας τρίφτης κάνναβης.

Από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 506 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.