Την εξωτερική πύλη και ακόμα μία πόρτα εταιρείας στον Ασπρόπυργο εμβόλισαν με το αυτοκίνητό τους τα ξημερώματα κακοποιοί, που είχαν στο στόχαστρό τους το χρηματοκιβώτιο τής επιχείρησης, αλλά έφυγαν άπραγοι.

Το περιστατικό έγινε 10 λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα, επί της οδού Αγίου Γεωργίου.

Οι δράστες -σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα- ήταν τέσσερις και πιθανά Ρομά. Έκαναν όπισθεν με το αυτοκίνητό τους, το οποίο χρησιμοποίησαν σαν “πολιορκητικό κριό” και απέκτησαν πρόσβαση στον αύλειο χώρο της εταιρείας.

Στη συνέχεια επιχείρησαν να σπάσουν και δεύτερη πόρτα με τον ίδιο τρόπο, αλλά έκανε την εμφάνισή του όχημα περιπολίας ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι και αναγκάστηκαν να φύγουν, αφού εμβόλισαν από την πλευρά του συνοδηγού το αυτοκίνητο προκαλώντας του υλικές ζημιές.