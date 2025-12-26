Τοπικές βροχές θα έχει ο καιρός σημειωθούν και αύριο (27/12/) σε κάποιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν στο Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ. Σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, στην ανατολική και νότια χώρα θα σημειωθούν νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 12 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενούς βροχής.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Θερμαϊκό τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική με πιθανότητα παροδικών βροχών στη Χαλκιδική.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να σημειωθεί ασθενής βροχή.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βόρεια (από Χίο και βορειότερα) με πιθανότητα παροδικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι εξασθένηση στα βόρεια και στα νότια ενίσχυση τοπικά στα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.