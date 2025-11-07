Ζωή μεγιστάνα απολάμβανε ένας υπαρχιφύλακας που εμφανίζεται ως βασικός εμπλεκόμενος σε κύκλωμα ναρκωτικών που εξαρθρώθηκε προ ημερών από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο υπαρχιφύλακας, ο οποίος υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας, παρείχε υποστήριξη στον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος και μάλιστα του έβρισκε και νέους «πελάτες». Παράλληλα προμηθευόταν συστηματικά ποσότητες κοκαΐνης από τον αρχηγό, μέρος των οποίων, στη συνέχεια διακινούσε τουλάχιστον περιστασιακά σε τρίτα πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος.

Πιστώσεις άνω του μισού εκατομμυρίου

Φυσικά για τις «δουλειές» που έκανε, πληρωνόταν καλά με τα αποτελέσματα από τη άρση του τραπεζικού απορρήτου του να προκαλούν σοκ.

Συγκεκριμένα, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 9η Οκτωβρίου 2025 οι μισθοδοσίες του από την Ελληνική Αστυνομία ανήλθαν στο ποσό των 12.534 ευρώ. οι συνολικές του πιστώσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του ξεπέρασαν τα 602.000 ευρώ.

Επιπροσθέτως, προέκυψε πως εντός των φορολογικών ετών 2023 και 2024, προέβη σε αγορές με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ύψους 161.177 ευρώ και 127.912 ευρώ αντίστοιχα, τη στιγμή που το σύνολο των μισθοδοσιών του ανερχόταν στα 15.917 ευρώ και 17.670 ευρώ, αντίστοιχα.

Η ανώνυμη καταγγελία

Η αντίστροφη μέτρηση για το «ξήλωμα» του κυκλώματος ξεκίνησε όταν έφθασε στην ΕΛ.ΑΣ. ανώνυμη καταγγελία σχετικά με τη δράση του υπαρχιφύλακα στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ακολούθησε έρευνα κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι ο αστυνομικός παρουσίαζε ύποπτη οικονομική δραστηριότητα με «ροή» μεγάλων χρηματικών ποσών, καθώς και σύντομες χρονικά συμβατικές επικοινωνίες, με περιεχόμενο που σχετίζεται με συναλλαγές ναρκωτικών ουσιών.

Ως εκ τούτου τέθηκαν σε καθεστώς τεχνικής επιτήρησης – επισύνδεσης οι τηλεφωνικές συνδέσεις των συνομιλητών του. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την επιτήρηση τους και την άρση των τραπεζικών τους οικονομικών στοιχείων, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την έρευνα και την αποκάλυψη της παράνομης δράσης του αστυνομικού και ταυτόχρονα της εγκληματικής οργάνωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη, προκειμένου να μην γίνουν αντιληπτά, τοποθετούσαν ναρκωτικές ουσίες σε κρυψώνες όπως κάτω από σέλες δικύκλων των πελατών τους, μέσα σε μπαγκαζιέρες, ρεζερβουάρ αυτοκινήτων ή σε έτερες κρύπτες αυτού, σε τουαλέτες καφετέριας, καθώς και σε γραμματοκιβώτια οικιών και κάδους απορριμμάτων, όπως είχαν πρώτα συνεννοηθεί με τον εκάστοτε πελάτη για να τα παραλάβει.

Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις και κυρίως για πελάτες εκτός του Νομού Αττικής, η οργάνωση χρησιμοποιούσε υπηρεσίες ταχυδρομικών πακέτων – δεμάτων με εταιρείες ταχυμεταφορών για τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Οι λέξεις-κλειδιά

Για να μην γίνονται αντιληπτοί χρησιμοποιούσαν και λέξεις-«κλειδιά» όπως «κουτσό», «σομί» (μισή δόση ναρκωτικής ουσίας), «Σκωτσέζικα», «κλειδιά», «καφές», «σαπούνι» = ναρκωτικές ουσίες, «πέντε μηδέν» = αναφερόμενη χρηματική αξία, «Σαλάτα», «φου», «γκρέκο» = ακατέργαστη κάνναβη, «Λάκτα» = κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), «παίξιμο», «φρεσκάρισμα» = προμήθεια με ναρκωτικές ουσίες, «καλαμάκι μπόλιβαρ», «παϊδάκι», «σούπα», «πλακάκι» «τιμολόγιο», «γλυκό», «κανταΐφι», «γαλακτομπούρεκο» = κοκαΐνη, «βραστό», «πορσελάνη», «μαγειρίτσα», «κοτρόνι», «ψημένο», «φρεσκοψημένο» = κοκαΐνη σε μορφή βράχου (crack) για χρήση ως «φρίμπα», «Γράμμα», «τετραγωνικά» = γραμμάριο, «πάτημα», «πυροβολισμός» = χρήση της ναρκωτικής ουσίας, «Ζάνι» = δισκίο του φαρμακευτικού σκευάσματος Zanax.

Παράλληλα εκτιμάται ότι τα μέλη της ομάδας πωλούσαν στους τελικούς χρήστες – πελάτες, το γραμμάριο της κοκαΐνης έναντι του χρηματικού αντιτίμου των 80 έως 100 ευρώ, ενώ η τιμή πώλησης της κοκαΐνης σε πετρώδη μορφή «κρακ», την οποία παρασκεύαζαν τα μέλη της οργάνωσης, ανερχόταν σε 70 ευρώ το γραμμάριο.

Οι τελικές τιμές, αυξομειώνονταν ανά περίπτωση, ανάλογα με τον προμηθευτή, τον πελάτη, την ποιότητα και την ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών.

