Το εν λόγω πλάνο που έγινε παγκοσμίως viral αποκαλύπτει πως οι νέες έξυπνες διαβάσεις δεν μπορούν να παραμένουν τόσο έξυπνες όταν απερίσκεπτοι οδηγοί τις αγνοούν επιδεικτικά.

Το νέο αυτό βίντεο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, αποτυπώνοντας ένα περιστατικό που θυμίζει κάτι πολύ γνώριμο για όσους κινούνται καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας: Τη σύγχυση που προκαλείται από τη φωτεινή σηματοδότηση στις διαβάσεις, όταν ένα πορτοκαλί φανάρι αναβοσβήνει.

Αυτή τη φορά, το βίντεο που τράβηξε πεζός στην Αθήνα καταγράφει τη στιγμή που, ενώ το φανάρι για τους πεζούς είναι πράσινο, ένα αυτοκίνητο περνάει με μεγάλη ταχύτητα από τη διασταύρωση, αγνοώντας πλήρως τη σηματοδότηση.

Ο πεζός, ο οποίος έχει ήδη διασχίσει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας και στέκεται στο διάζωμα ανάμεσα στις δύο, προλαβαίνει να σταματήσει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Το αυτοκίνητο, μάλιστα, αντί να μειώσει ταχύτητα στο πορτοκαλί βελάκι επιλέγει να συνεχίσει, παραβιάζοντας ξεκάθαρα την προτεραιότητα του πεζού.

Φυσικά, η συμπεριφορά αυτή κρίνεται ως απολύτως παράνομη, αφού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όταν ο οδηγός συναντήσει κίτρινο ή πορτοκαλί βέλος, σταθερό ή αναβοσβήνον, υποχρεούται να ανακόψει ταχύτητα, να κινηθεί με αυξημένη προσοχή και να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζούς και οχήματα. Η μη συμμόρφωση με τον κανόνα αυτόν επισύρει πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, αφού υπόκειται στην κατηγορία προστίμων Ε1-Α.

Το βίντεο αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως η μη τήρηση των κανόνων προτεραιότητας από τα οχήματα σε τέτοιες διαβάσεις είναι ένα συχνό και μακροχρόνιο φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους, ενώ σίγουρα ξεχωρίζει και ένα σχόλιο που γράφτηκε κάτω από το βίντεο και σημειώνει «Το ότι αναβαθμίστηκαν οι διαβάσεις δεν σημαίνει πως αναβαθμίστηκαν και οι άνθρωποι».

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερα βίντεο αναδεικνύουν τη δραματική έλλειψη οδηγικής παιδείας στη χώρα, με οδηγούς που αγνοούν βασικούς κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και προχωρούν σε κινήσεις που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους αλλά και τη ζωή των άλλων.

Από περιστατικά οδηγών που ανεβαίνουν στις γραμμές του τραμ μέχρι εκείνους που προσπερνούν με προκλητική επιθετικότητα σε σημεία με μηδενική ορατότητα, τα παραδείγματα είναι αμέτρητα.