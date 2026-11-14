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Η νέα ιδιοκτήτρια συμμετείχε ήδη σε αγώνες με το συγκεκριμένο άλογο, το οποίο διαθέτει σημαντική προϋπηρεσία σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, η Αθηνά Ωνάση διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή, διαμένοντας σε ιδιωτική κατοικία με εγκαταστάσεις για τα άλογά της στην Ολλανδία.

Η ίδια αποχώρησε πρόσφατα από το διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής εταιρείας Groupe Casino, ενώ συνεχίζει να ασχολείται ενεργά με τον χώρο της ιππασίας.

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Η Αθηνά Ωνάση φέρεται να προχώρησε σε μια νέα σημαντική επένδυση στον χώρο της ιππασίας, αποκτώντας σύμφωνα με πληροφορίες ένα άλογο με διεθνή αγωνιστική παρουσία, η αξία του οποίου εκτιμάται σε περίπου 1,2 εκατ. ευρώ. Η εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση συνεχίζει έτσι την ενασχόλησή της με την υπερπήδηση εμποδίων, ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επιχειρηματική διαμάχη που αφορά επένδυση εκατομμυρίων ευρώ.

Η νέα ιδιοκτήτρια έχει ήδη εμφανιστεί σε αγώνες μαζί με το άλογο, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της FEI, οι δύο τους συμμετείχαν σε διοργάνωση στο San Giovanni in Marignano της Ιταλίας, το διάστημα 22-24 Οκτωβρίου.

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Το άλογο διαθέτει σημαντική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί στο παρελθόν με τον Αυστριακό αναβάτη Felix Koller. Ανάμεσα στις διοργανώσεις στις οποίες έχει λάβει μέρος συγκαταλέγεται και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026 στο Άαχεν της Γερμανίας. Το αγωνιστικό της ιστορικό περιλαμβάνει περισσότερες από 130 συμμετοχές και δύο νίκες, σύμφωνα με την ομοσπονδία.

Η ζωή της Αθηνάς Ωνάση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Αθηνά Ωνάση έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να διατηρεί χαμηλό προφίλ, περιορίζοντας τόσο τις δημόσιες εμφανίσεις όσο και την παρουσία της σε διεθνείς αγωνιστικές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό ¡HOLA!, η ίδια ζει στο Valkenswaard, στη νότια Ολλανδία, όπου διαθέτει ιδιωτική κατοικία με αγροτική έκταση και σύγχρονες εγκαταστάσεις για τα άλογά της.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο, από το 2023 είχε περιορίσει τις προσωπικές αγωνιστικές συμμετοχές της, επιτρέποντας σε άλλους αναβάτες να συμμετέχουν σε διοργανώσεις με τα άλογά της. Παρέμεινε, ωστόσο, συνδεδεμένη με τον χώρο της ιππασίας, μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης Athina Onassis Horse Show στο Σεν Τροπέ.

Τον Απρίλιο του 2026 πραγματοποίησε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της στην Ισπανία, δίνοντας το «παρών» στην επίδειξη μόδας του Stéphane Rolland στο πλαίσιο της Barcelona Bridal Week.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο, έγινε γνωστή και η αποχώρησή της από το διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής Groupe Casino, όπου συμμετείχε για περίπου δύο χρόνια.