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Σε μια ακόμη σημαντική επένδυση στον χώρο της ιππασίας προχώρησε η Αθηνά Ωνάση, προσθέτοντας στον στάβλο της τη 13χρονη φοράδα «Cossinelle». Το ποσό της αγοράς εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών της αγοράς. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI), η μεταβίβαση καταχωρίστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας μια ακόμη κίνηση που ενισχύει την παρουσία της χρυσής κληρονόμου στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος.

Η «Cossinelle» ανήκει στη γνωστή φυλή «Holsteiner» και έχει εξειδίκευση στην υπερπήδηση εμποδίων. Πρόκειται για μια φοράδα με αξιόλογη αγωνιστική πορεία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό», έχει πραγματοποιήσει 128 συμμετοχές και έχει πετύχει δύο νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, συγκεντρώνοντας σημαντικές διακρίσεις στον χώρο της ιππασίας.

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Πριν από την απόκτησή της από την Αθηνά Ωνάση, ιδιοκτήτης της ήταν ο Sergiy Demchenko, ενώ στους αγώνες την ίππευε ο Felix Koller, με τον οποίο σημείωσε τις επιτυχίες της. Παρότι οι οικονομικοί όροι της ιδιωτικής συμφωνίας δεν έγιναν γνωστοί, οι εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς τοποθετούν την αξία της μεταγραφής στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η νέα αγορά επιβεβαιώνει τη συνεχή ενασχόληση της Αθηνάς Ωνάση με το άθλημα, καθώς εξακολουθεί να επενδύει στην απόκτηση αλόγων υψηλών αγωνιστικών προδιαγραφών, ενισχύοντας το δυναμικό του στάβλου της.

Η δικαστική διαμάχη της Αθηνάς Ωνάση με τον Γιαν Τοπς

Η απόκτηση της «Cossinelle» έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθηνά Ωνάση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σημαντική δικαστική διαμάχη με τον Ολλανδό επιχειρηματία και πρώην Ολυμπιονίκη Γιαν Τοπς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, το οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης φέρεται να αγγίζει τα 63 εκατομμύρια ευρώ.

Παρά τις δικαστικές εξελίξεις και τις νομικές εκκρεμότητες, η Αθηνά Ωνάση εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στον χώρο της ιππασίας, προχωρώντας σε κινήσεις που δείχνουν ότι παραμένει ενεργή και συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στο άθλημα.