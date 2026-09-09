Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Βελτιωμένη παρουσιάζεται η κατάσταση της υγείας της 14χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, καθώς αποσωληνώθηκε και αναμένεται η μεταφορά της σε χειρουργική κλινική.

Με αφορμή πρόσφατα ατυχήματα, η Τροχαία Αττικής εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, δίνοντας έμφαση στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από ανήλικους και ενήλικες.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν επίσης τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών.

Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 3.700 παραβάσεις σε συνολικά 6.127 ελέγχους, ενώ σημειώθηκαν 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικών πατινιών.

Οι συχνότερες παραβάσεις των χρηστών αφορούν τη μη χρήση κράνους, την υπερβολική ταχύτητα, την κίνηση σε απαγορευμένους δρόμους και την παραβίαση των φωτεινών σηματοδοτών.

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Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα από την πορεία της υγείας της 14χρονης από την Τήνο, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, στο οποίο επέβαινε ως συνεπιβάτισσα.

Η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε δεν ανέδειξε νέα ευρήματα, γεγονός που επιτρέπει στους γιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της νοσηλείας της. Η ανήλικη έχει ήδη αποσωληνωθεί και αναμένεται να μεταφερθεί σε χειρουργική κλινική. Παράλληλα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μέσα στην ημέρα αναμένεται να πάρει εξιτήριο και από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

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Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η 14χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Στο μικροσκόπιο της Τροχαίας τα ηλεκτρικά πατίνια

Τα δύο πρόσφατα σοβαρά περιστατικά στην Τήνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, έχουν οδηγήσει την Τροχαία Αττικής στην εντατικοποίηση των ελέγχων για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει νέο κύκλο ειδικών εξορμήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους ανήλικους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάζεται και η δραστηριότητα των επιχειρήσεων που πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αξιωματικοί της Τροχαίας επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, ότι καταγράφονται πολλές διαμαρτυρίες πολιτών για ηλεκτρικά πατίνια που εγκαταλείπονται πάνω στα πεζοδρόμια, δυσκολεύοντας την κίνηση των πεζών.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει γίνει αυστηρότερο το πλαίσιο για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Η νομοθεσία προβλέπει, μεταξύ άλλων, απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρέωση ασφάλισής τους, αλλά και αυστηρότερες κυρώσεις όταν κινούνται σε δρόμους όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ξεπερνά τα 50 χλμ. την ώρα. Παράλληλα, προβλέπονται υψηλά πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που πωλούν, νοικιάζουν ή διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Παρά την αυστηροποίηση των κανόνων, η κατάσταση στους δρόμους των πόλεων φαίνεται πως δεν έχει αλλάξει στον βαθμό που θα ανέμεναν οι αρμόδιες αρχές. Η Τροχαία συνεχίζει, πάντως, τους συστηματικούς ελέγχους και την καταγραφή των παραβάσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.127 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν 3.700 παραβάσεις.

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Από αυτές, οι 1.844 αφορούσαν μισθωμένα ηλεκτρικά πατίνια, ενώ 1.800 καταγράφηκαν σε πατίνια που οδηγούσαν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους. Σε ό,τι αφορά την ηλικία των παραβατών, 20 ήταν παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, ενώ 136 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα άνω των 15 ετών. Η συντριπτική πλειονότητα, συνολικά 3.544 παραβάτες, ήταν ενήλικες.

Οι συχνότερες παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αφορούσαν τη μη χρήση προστατευτικού κράνους, την ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, την κίνηση ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά και την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Την ίδια χρονική περίοδο καταγράφηκαν συνολικά 56 τροχαία ατυχήματα στα οποία ενεπλάκησαν ηλεκτρικά πατίνια. Από τα περιστατικά αυτά προέκυψε ο σοβαρός τραυματισμός τριών ανθρώπων, ενώ ακόμη 53 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

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