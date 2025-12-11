Μια τεράστια ελληνική σημαία, έκτασης 100 τετραγωνικών μέτρων, ανήρτησαν οι αγρότες του μπλόκου «Πράσινα Φανάρια» στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, θέλοντας να δείξουν ότι τα δικά τους προβλήματα αφορούν ολόκληρη την κοινωνία.

Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι αύριο (12/12) οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης θα κινηθούν προς το κέντρο της πόλης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν «συμβολικό αποκλεισμό» του λιμανιού, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μπλόκου των Μαλγάρων.

