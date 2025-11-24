Από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου αποφάσισαν ότι θα κάνουν κινητοποιήσεις και μπλόκα με τα τρακτέρ τους οι αγρότες σε όλη τη χώρα, ύστερα από την ευρεία, και με μεγάλη συμμετοχή, πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Βασικό τους αίτημα, όπως δηλώνουν, οι τιμές των προϊόντων τους και το κόστος παραγωγής.

Παρά το ότι έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές των οφειλόμενων επιδοτήσεων, με 82.000 δικαιούχους να έχουν ήδη λάβει το ποσό των 42 εκατομμυρίων ευρώ, οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι.

Πανελλαδική Σύσκεψη αγροτών και κτηνοτρόφων στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας Λάρισας, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Εκείνοι επιμένουν ότι υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, όπως το κόστος της παραγωγής που είναι πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα τα προϊόντα να φεύγουν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές από το χωράφι τους για να φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων σε πάρα πολύ υψηλές τιμές.

Σταδιακά θα αρχίσουν να αναπτύσσονται μπλόκα από τα τρακτέρ, σε νευραλγικά σημεία της περιφέρειας ενώ οι κινητοποιήσεις θα κορυφωθούν στις 5 Δεκεμβρίου σε όλη τη χώρα με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο, όπως διαπιστώθηκε στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.

Οι Σερραίοι αγρότες θα αποφασίσουν για την έναρξη των κινητοποιήσεων με τη στη Γενική Συνέλευση του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου αύριο (25/11) το απόγευμα σε ξενοδοχείο της πόλης.

«Ενιαία θα βγούμε σε όλη την Ελλάδα, είτε σε Εθνικές Οδούς, είτε σε τελωνεία, είτε σε λιμάνια, είτε σε αεροδρόμια, ανάλογα με την περιοχή ώστε να ασκήσουμε την πίεση την κατάλληλη στην κυβέρνηση για να δώσει λύσεις», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Παλαμά Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας.

Ο εκπρόσωπος της Διεπαγγελματικής Βάμβακος Ελλάδας, Γιώργος Καραϊσκος τόνισε ότι «τα προβλήματα του κόσμου είναι τεράστια. Είναι τόσο μεγάλα που δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι η αναξιοπιστία της κυβέρνησης, είναι ότι οι τιμές που δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής και εμείς αυτό θα το διεκδικήσουμε δυναμικά στους δρόμους».

«Πουλάμε 15 λεπτά τις πατάτες και στο σούπερ μάρκετ έχουν 1 ευρώ. Πουλάμε 1,4 γάλα και έχει 15 ευρώ το κιλό το τυρί. Να σταματήσει αυτό το πράγμα γιατί είνα ληστεία και αισχροκέρδεια», είπε ο Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Μεσσηνίας.

Οι κτηνοτρόφοι, από τη μεριά τους στηρίζουν τον αγώνα των αγροτών, ζητώντας και οι ίδιοι στήριξη από την κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν καθυστερήσεις στα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την ευλογιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 417.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί, με το μεγαλύτερο πλήγμα να το έχει δεχθεί η Θεσσαλία.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

